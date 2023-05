Der Fesch’markt erblüht aus dem Winterschlaf!

Fesch in Blüte geht’s auf in die neue Saison 2023. Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle empfängt seine Besucherinnen und Besucher auch diesmal wieder in Wien, in der Ottakringer Brauerei.

Beim Frühlingserwachen dabei sind duftende Delikatessen, handgearbeitete Produkte von Start-ups und Kleinunternehmen aus den Bereichen Mode, Kunst, Sport und Lifestyle sowie die f(r)eschesten Designs. Wo man auch hinsieht sprießen während des Wochenendes Specials und Workshops hervor und beim Streetfood’fescht kann man sich ebenfalls von allerlei Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

Tombola

Die fesche Tombola ist auch 2023 wieder mit dabei: Spielfreudige können direkt vor Ort am Tombola Stand ihr Glück versuchen und einen der Hauptpreise wie zum Beispiel eine Übernachtung im LOISIUM Langenlois für 2 Personen oder einen Prozellangießworkshop bei der Hollayroh Porzellanmanufaktur gewinnen.

Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten für den Fesch’markt von 2. bis 4. Juni!

Teilnahmeschluss ist der 28.05.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.