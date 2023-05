Nachwuchswettbewerb: Finale in Drachengasse!

Für den Nachwuchswettbewerb 2023 lud das Theater Drachengasse (Innere Stadt) heuer erneut Theaterkünstler ein, spannende Projekte zum diesjährigen Thema „Die gestohlene Zukunft“ einzureichen. Ab 22. Mai werden die vier ausgewählten Kurzstücke nacheinander aufgeführt.

Bei der 15. Ausgabe des Nachwuchswettbewerbs nahmen insgesamt 192 Theatermacher die Chance wahr und reichten 53 Projekte ein. Von 22. Mai bis 7. Juni werden nun an jedem Abend der 10-tägigen Spielserie die vier ausgewählten Kurzstücke nacheinander aufgeführt. Am letzten Spieltag werden nach der Vorstellung die zwei Siegerprojekte des Wettbewerbs bekannt gegeben, die über Publikumsabstimmung und Juryentscheid ermittelt werden.

Vier Finalisten des Wettbewerbs

1) Titanic oder wie tief kann man sinken. Unter dem verheißungsvollen Banner des Fortschritts fahren zwei junge Menschen auf einer gigantischen Fehlkonstruktion mit Verbrennungsmotor, unzureichenden Rettungsvorkehrungen und sozialer Ungerechtigkeit Richtung (Sonnen-)Untergang.

2) Warum wurden wir in dieser lächerlich schönen Welt geboren und nicht in einer anderen? Dantx, Beatrix und Virgilix sind drei Dichter, die sich die meiste Zeit in Dantx Einzimmerwohnung aufhalten und sich bei Wodka Soda über die Unzulänglichkeit ihres Daseins unterhalten.

3) ZU KÜSTEN oder: Wir standen uns die Beine in den Arsch. Eine Gruppe junger Frauen an einer Küste in Nordmexiko, in Usbekistan, in der Sahara. Ihre Aufgabe: Das Instandhalten, das Abhalten des Schlimmsten.