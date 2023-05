Finissage: „Pharaonen damals und heute“

Letzte Gelegenheit, die sehenswerte Schau „Pharaonen damals und heute“ im Atelier El-Kordy (14., Baumgartenstraße 48) zu besuchen, ist bei der Finissage am Donnerstag, 25. Mai (18 bis 22 Uhr).

Spannende Kunst in Penzing: Nach der erfolgreichen Eröffnung der Ausstellung lädt die Künstlerin Noura M. El-Kordy nun zur großen Finissage. Zusätzlich zu ihren Werke zur altägyptischen Kultur zeigt sie neue Arbeiten, in denen sie anhand von Originaldarstellungen die Pharaonen im grafisch-malerischen Stil in unser Hier und Heute holt.

Brücke zwischen den Kulturen

In ihren altägyptischen Arbeiten schlägt die Künstlerin teilweise auch Brücken zwischen den Kulturen, denn Hintergründe im Jugendstil bereichern gekonnt die pharaonischen Bildnisse. Besucher erwartet also eine spannende Reise von tatsächlich altägyptischen Darstellungen – die zu Themen zusammengefasst wurden – bis hin zu möglichen Gegenwartsbegegnungen. Weitere Infos: www.atelier.el-kordy.at