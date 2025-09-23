Sabotage – das erste Lebenszeichen von FM4. Am 16. Jänner 1995 klebte Moderatorin Angelika Lang Kaugummi aufs Mischpult, während die Beastie Boys liefen. Ein bewusster Bruch mit Radio-Konventionen – und der Startschuss für drei Jahrzehnte Popkultur abseits des Mainstreams.

30 Jahre später wird dieser Geist tragbar: Die FM4 x peng! Sabotage Collection übersetzt die FM4-DNA in Fashion. Jedes Teil ist ein Unikat – mit Tape-Applikationen, DIY-Details und einem Augenzwinkern gegenüber der Fast-Fashion-Industrie.

Die Kollektion: Für jedes Festival-Wetter gerüstet

Ob Windbreaker, Raincoats, Hoodies, Seidentücher, Festival-Bags oder T-Shirts – die Teile sind nachhaltig produziert, regional veredelt und ideal für alle, die bei jedem Wetter feiern wollen. Präsentiert wird die Kollektion nicht von klassischen Models, sondern von österreichischen Musiker:innen wie Sodl, Diemarcha, LEETA, SALÒ, Purple, Oskar Haag, rankha, WYD und 8nfra. So bleiben Mode und Musik eng miteinander verbunden – genau wie FM4 seit 30 Jahren.

peng! – Kreativstudio mit Wiener Schmäh

Das Label peng!, gegründet 2007 von Roman Globan, ist weit mehr als nur ein Modelabel. Zusammen mit Philipp Roller (Art Director) und Lenka Globanova (Head of Design) setzt peng! kreative Projekte zwischen Mode, Kunst und subtiler Anarchie um. Von Merchandise über Kampagnen bis hin zu Fashion Consulting – peng! steht für maßgeschneiderte Konzepte mit Witz und Stil.

Launch-Event im Prater mit freiem Eintritt

Die Sabotage Collection wird am Freitag, 3. Oktober 2025, im Rahmen des FM4 Unlimited Events vorgestellt.

Von 18:00 bis 22:00 Uhr kann man beim FM4xpeng! Sabotage Pop-Up im Kinderautodrom die Kollektion anschauen, probieren und direkt kaufen. Auch FM4 Wristbands können vor Ort personalisiert werden.

Das Beste: Der Eintritt ist frei – und acht Attraktionen im Prater können kostenlos genutzt werden.

Gratis-Fahrgeschäfte:

Break Dance

Autodrom

Tagada

Blumenrad

Freifallturm

Jumper

Kinder Autodrom (DJ-Stage)

Praterzug (Shuttle zur Clubnacht)

Clubnacht in der Pratersauna

Ab 22:00 Uhr geht’s weiter in die Pratersauna, wo auf zwei Floors gefeiert wird – bis 06:00 Uhr morgens.

Tickets:

Early Bird VVK: 12 €

Regulärer VVK: 15 €

Abendkassa: 18 €

☞ Zum Ticketshop

DJs und Line-up

Calafatiplatz (18–22 Uhr)

Anna Ullrich, Oberst & Buchner, Wiener Planquadrat, PartyPauli, DJ Joe Joe, Spinelly, Aras & Jalen Mess, Lina & Fritz, peng! DJ Team

Pratersauna (22–06 Uhr)

Oberst & Buchner, Functionist, Makossa, Annika Stein, Jon Gravy, Seba Kayan, Modumodi, Aras & Jalen Mess

Online erhältlich

Wer es nicht ins Pop-Up schafft, kann die FM4 x peng! Sabotage Collection auch online shoppen – solange der Vorrat reicht: shop.orf.at/fm4/de/FM4xpeng-Sabotage-Kollektion-2025/

GEWINNSPIEL

Wir verlosen ein exklusives Sabotage-Package: Die/der Gewinner:in kann sich beim FM4 Unlimited Event im Kinderautodrom ein Teil aus der Kollektion aussuchen (je nach Verfügbarkeit) und erhält zusätzlich ein Kuvert mit vier Getränkebons. Als besonderes Extra steht die/der Gewinner:in plus eine Begleitung auf der Gästeliste für die legendäre Afterparty in der Pratersauna.

©FM4 x peng!