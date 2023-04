Mehr Elan im Frühling mit Pure Encapsulations®

Der Frühling steht vor der Türe, die Tage werden immer länger, doch körperlich ist man noch immer im Winterschlaf. Müde, ausgelaugt und energielos – eine Herausforderung für die bevorstehenden Freizeitaktivitäten, Feiertage mit der Familie und Stress im Berufsalltag. Damit der Energiehaushalt wieder aufgefüllt wird, sollte man auf Mikronährstoffe setzen: Magnesium, B-Vitamine und Ashwagandha sind die optimalen Helfer für mehr Elan im Frühjahr.

Ashwagandha: Sorgt für emotionales Gleichgewicht Schon seit Jahrtausenden wird in der ayurvedischen Tradition Ashwagandha verwendet, um in Phasen geistiger und nervlicher Anspannung zur optimalen Entspannung beizutragen. Der sogenannte „indische Ginseng“ oder auch „Schlafbeere“ hilft auch, dass das emotionale Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden erhöht werden. Ashwagandha von Pure Encapsulations® enthält das wertvolle Pflanzenextrakt der Ashwagandha-Wurzel in streng geprüfter Qualität und unterstützt den gesamten Körper für den optimalen Frühlingsstart.

Magnesium: Für besseren Schlaf und eine gesunde Muskelfunktion Besonders für Sportler gilt: Die Magnesiumzufuhr muss erhöht werden, um für eine ausreichende Versorgung der Muskeln und eine bessere Erholungsphase in der Ruhezeit zu sorgen. Zudem fördert Magnesium den Energiestoffwechsel und spielt für Nerven und Psyche eine wichtige Rolle. Magnesiumcitrat von Pure Encapsulations® liefert in jeder Kapsel eine ideale Menge an Magnesium und ist aufgrund der organischen Verbindung sehr gut bioverfügbar.