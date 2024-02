Frühlings-Genuss mit HERMANN.BIO

Gewinne jetzt eines von fünf HERMANN.BIO Genusspaketen und genieße leichte Frühlingsrezepte mit dem Fungi Pad

Die ersten Sonnenstrahlen sind zurück und wecken sanft grüne Kräuter und frisches Junggemüse aus dem Winterschlaf. Langsam erwacht die Natur zu neuem Leben und auch auf unseren Tellern wird es wieder bunter. Das HERMANN.BIO Fungi Pad ist die perfekte Basis für leichte und farbenfrohe Frühlingsrezepte – und eignet sich auch perfekt als Fleischalternative in der Fastenzeit!

Fungipad | ©HERMANN.BIO

Übrigens: Mit nur fünf natürlichen Zutaten schmeckt das HERMANN.BIO Fungi Pad auch der Umwelt: Kräuterseitlinge (aus der eigenen Pilzzucht in Oberösterreich), Reis, Bio-Ei, Pflanzenöl und Gewürze. Die Gründer Thomas und Hermann Neuburger wollen es den Menschen so einfach wie möglich machen, wenigstens einmal in der Woche zu sagen: Goodbye Fleisch. Hallo Pilze.

1 Pad. 100 Möglichkeiten.

HERMANN.BIO macht es dir leicht. Das Fungi Pad ist vielseitig verwendbar. Man kann es teilen, hacken, braten, marinieren, aufspießen und vieles mehr. Das Fungi Pad besteht aus Kräuterseitlingen, die in Oberösterreich von Hermann und Thomas Neuburger gezüchtet und gemeinsam mit Reis, Ei, Pflanzenöl sowie Salz und Pfeffer zu einem saftigen Pad verarbeitet werden. Das Ergebnis ist eine geschmackvolle Basis für viele Gerichte. Das Fungi Pad ist für alle, die Spaß am Essen haben, sich gerne kreativ austoben und auf ihre Gesundheit achten. Wie wäre es also mit einem köstlich leichten Zitronenrisotto mit dem Fungi Pad?

Vorfreude auf den Frühling gestiegen?

Dann gewinne jetzt eines von fünf HERMANN.BIO Genusspaketen – prall gefüllt mit dem Fungi Pad und Rezeptanleitungen!

Zitronen Risotto | ©HERMANN.BIO

Zutaten für 2 Personen:

2 Fungi Pads®

200 g Risottoreis

0.5 Zwiebel

1 Bio Zitrone

40 g Butter

500 ml Gemüsebrühe

100 ml Weißwein

200 g Zucchini

50 g Parmesan gerieben

Rucola

Salz & Pfeffer

Thymian

Olivenöl

Zubereitung: