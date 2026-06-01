Trotzdem wird das Sommer-Salettl im Alten AKH (9. Bezirk, Alserstraße 4) möglichst oft übertragen: “Wir sind voll dabei, auch wenn die Spielzeiten oft schlecht sind. Aber wir sind WM und das macht Spaß”, sagt Martin Glaser, Betreiber des Salettl.

Frühstücks-Special

Erster Akt im WM-Zug des rot-weiß-roten Nationalteams ist das Match gegen Jordanien am Mittwoch, 17. Juni, um 6 Uhr. Das Salettl bietet ein Frühstücks-Special an: Ein Buffet inklusive Kaffee kommt auf 24,90 Euro. “Aber nur auf Vorbestellung, damit wir entsprechend planen können”, sagt Glaser.

Mehrere Spiele

Auch weitere Matches mit guten Beginnzeiten wird es im Salettl geben. So auch das vielleicht vorentscheidende WM-Spiel der Österreicher gegen Argentinien am 22. Juni um 19 Uhr. Wobei gegen die weltmeisterlichen Gauchos natürlich ein Burger perfekt passen würde.