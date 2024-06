Fungi Pad Special Curry in sechs Karma Food Filialen

Lust auf ein nährstoffreiches Mittagessen oder einen gesunden Start in das Wochenende? Dann ist Karma Food genau das Richtige für dich. Ganz neu ist ab 5. Juli das Fungi Pad Special Curry in Kooperation mit der innovativen Marke HERMANN.BIO. Neugierige können das schmackhafte Curry mit der echten Fleischalternative jeden ersten Freitag im Monat probieren.

Anzeige

Fungi Pad | ©HERMANN BIO

Karma goes Fungi: Internationale Küche trifft auf Innovation

5 Bio-Zutaten, 0 Zusatzstoffe, 100+ Möglichkeiten. Mit dem Fungi Pad haben die beiden Bio-Pioniere Hermann und Thomas Neuburger von HERMANN.BIO vor etwas mehr als einem Jahr die erste echte Fleischalternative auf den Markt gebracht. Hauptbestandteil ist der ballaststoffreiche Kräuterseitling, der direkt am Unternehmensstandort in Oberösterreich gezüchtet wird. Karma und Fungi passen wie die Faust aufs Aug oder wie der Pilz ins Curry. Denn als Leinwand für unzählige kulinarische Kreationen, lässt sich das Fungi Pad schneiden, hacken, braten, kochen … kurz, es lässt sich in so gut wie jedem Gericht als Fleischalternative mit authentischem Biss und Umami-Geschmack verwenden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Rezeptur des Fungi Pads kommt ganz ohne Zusatzstoffe und Science-Fiction aus und besteht aus nur fünf regionalen Bio-Zutaten.

Simone und Adi Raihmann lieben es, an neuen Rezepten zu tüfteln und ihre Gäste mit leckerem und gesundem Karma Food zu verwöhnen, das nicht nur satt, sondern auch glücklich macht. Auf der Suche nach neuen Ideen sind sie jetzt auf das Fungi Pad gestoßen und haben eigens ein Fungi Pad Curry entwickelt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Special mit einer Begleitung eurer Wahl in einer der sechs stylischen Karma Food Filialen auszuprobieren.

Wir sagen: „We go Fungi – gehst du mit?“

Die kreative Crew von Karma Food kreiert ab Juli mit dem Fungi Pad exklusive vegetarische Geschmacksexplosionen für ihre Gäste. Neugierige und Genießer:innen können die Special-Fungi-Kreationen jeweils am 5. Juli, 2. August und 6. September (weitere Termine folgen) an folgenden Standorten probieren:

Ausstellungsstraße 63, 1020

Laurenzerberg 3, 1010

Schottenring 17, 1010

Neustiftgasse 43, 1070

Inkustraße 1-7, 3400 Klosterneuburg

Stadtplatz 34, 3400 Klosterneuburg

Und für alle, die inspiriert sind und die Ernährungs-Revolution am eigenen Herd starten wollen, ist das Fungi Pad von HERMANN.BIO bei SPAR, INTERSPAR, Denns und Gurkerl erhältlich.

Wir verlosen einen Gutschein für das Fungi Pad-Special in einem der 6 Karma Food Standorte für je 2 Personen inkl. Getränk!