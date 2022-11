Gala-Tickets gewinnen: Eine STADT. Ein BUCH.

Eine STADT. Ein BUCH. ist jährlicher Fixpunkt für alle Literaturinteressierten. Bereits zum 21. Mal wurde ein Buch vom Team des echo medienhauses ausgewählt und in einer Auflage von 100.000 Exemplaren gedruckt und gratis in Wien verteilt. Die Eröffnung von Eine STADT. Ein BUCH. 2022 findet am 22. November 2022 um 11:30 Uhr in der Hauptbücherei (Urban Loritz-Platz 2a) statt.

Zwei Bücher in einem Band

1995 trat ein schwarzer Kater mit einer weißen Pfote an, weltweit von mehr als einer Million Leserinnen und Lesern geliebt zu werden: „Nero Corleone – Eine Katzengeschichte mit Bildern von Quint Buchholz“ wurde in 28 Sprachen übersetzt und stand auf vielen Bestsellerlisten. Es ist die Geschichte über einen Kater, der von deutschen Urlaubern von Italien nach Deutschland mitgenommen wird und dort die Katzenszene aufmischt. Die Liebe zwischen Frau und Kater endet nach fünfzehn Jahren mit einer Trennung, denn Nero – als älterer Kater noch einmal im Urlaub in sein Heimatdorf in Italien mitgenommen – bleibt unauffindbar.

Der Riesenerfolg des Buches ließ Elke Heidenreich an eine Fortsetzung denken. „Nero Corleone kehrt zurück“ heißt die 2011 erschienene zauberhafte Geschichte einer Wiedervereinigung zweier gereifter Persönlichkeiten. Untertitel „Es ist immer genug Liebe da“.

Elke Heidenreich

Mit der 1943 in Nordhessen geborenen und in Köln lebenden Autorin ist diesmal bei „Eine STADT. Ein BUCH.“ eine höchst engagierte Frau zu Gast, die nicht nur als Schriftstellerin sehr erfolgreich sondern auch als Literaturvermittlerin eine Klasse für sich ist. Quasi als Nachfolgerin von Marcel Reich-Ranicki repräsentiert Elke Heidenreich Literatur im deutschsprachigen Raum. Sie moderierte zahlreiche Fernseh- und Hörfunksendungen, und schrieb Hörspiele, Fernsehspiele und Radiofeatures. Zwischendurch war sie auch als Kabarettistin erfolgreich. In den Jahren 1993 und 1994 moderierte Heidenreich den Literaturclub, eine Literatursendung des Schweizer Fernsehens, in der wechselnde

Literaturkritiker literarische Neuerscheinungen besprachen.

Auf dem Sendeplatz des Literarischen Quartetts führte Heidenreich von April 2003 bis Oktober 2008 durch die ZDF-Sendung Lesen!, in der sie Neuerscheinungen vorstellte und Bücher empfahl. Die Sendung war stark auf die Person Elke Heidenreich ausgerichtet, die mit ihrer Eloquenz weniger als Literaturkritikerin denn als „passionierte Leserin“ auftrat. Als Rezensentin empfiehlt sie weiterhin Neuerscheinungen im SPIEGEL. Und schreibt weiterhin erfolgreiche Bestseller wie „Männer in Kamelhaarmänteln“ und zuletzt „Hier geht’s lang! Mit Büchern von Frauen durchs Leben.“

