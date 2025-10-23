So einfach geht’s
- In einem Wiener Lokal aus dieser Liste zur Ganslzeit 2025 ein Gansl essen.
- Die Rechnung hier weiter unten hochladen.
- Mit etwas Glück einen der begehrten Gutscheine gewinnen!
Jetzt mitmachen und genießen
Die Aktion läuft bis Ende November 2025 – rechtzeitig zur Hochsaison des Ganslessens. Am 1. Dezember werden die Gewinnerinnen und Gewinner per E-Mail verständigt.
Also: Ran ans Gansl, genießen und mit ein bisschen Glück das Festmahl zurückgewinnen!
Viel Glück beim Mitmachen wünscht das Wiener Bezirksblatt!