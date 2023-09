Gartenreise mit Karl Ploberger gewinnen

Fahren Sie mit dem Nostalgiezug an die Riviera von Opatija

Genießen Sie den Herbst an der Küste Kroatiens und reisen Sie mit dem Nostalgiezug in vornehmen Salonwaggons zu einer der schönsten Urlaubsregionen Europas. ORF-Biogärtner Karl Ploberger zeigt Ihnen die prunkvollen Bauten und Villen der Habsburg-Ära mit ihren prächtigen Parkanlagen in und um Opatija.

Erleben Sie herrliche Tage an der Riviera von Opatija: ORF extra verlost eine 5-tägige Reise mit dem Nostalgiezug auf den Spuren der k.u.k. Monarchie mit Blick in die Gartenjuwele vor Ort. Einfach Gewinnspielfrage beantworten und mitmachen!