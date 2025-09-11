Am Samstag, den 20. September, wird in Kagran groß gefeiert. Das Gasthaus Napoleon lädt zum Oktoberfest und verwandelt seinen Biergarten in eine echte Wiesn.

Auftakt mit feierlichem Bieranstich

Der Auftakt zu den Maßbierwochen wird mit einem feierlichen Bieranstich eröffnet, bei dem erstmals das eigens entwickelte „Donaustädter Maß 1.220“ präsentiert wird. Damit beginnt eine neue Tradition in der Donaustadt, die Wiener Gastlichkeit mit einem Augenzwinkern in die Bierkultur bringt.

Musik, Wettkampf und kulinarische Highlights

Musikalisch sorgt die Blasmusik Kagran für Stimmung, Maßkrugstemmen bringt sportlichen Wettkampfgeist ins Fest, und natürlich dürfen frisch gezapftes Bier, Weißwürste und Brezen nicht fehlen. Ein Nachmittag voller Atmosphäre, der Wiener Lebensgefühl und bayerisches Flair vereint. Bis 13. Oktober laden die Maßbierwochen im Gasthaus Napoleon dazu ein, dieses besondere Stück Bierkultur mitzuerleben.

Schnell sein und Platz sichern unter napoleon.wien/veranstaltung/oktoberfest-im-napoleon/

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 kulinarisches Oktoberfest-Packages inklusive:

• 2 original Donaustädter Maßkrüge

• 2 hochwertige Napoleon-Maß T-Shirts

• 1 Gutschein im Wert von 50 € für das Oktoberfest im Gasthaus Napoleon

;