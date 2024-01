Bestens ausgestattet für die längste Football-Nacht des Jahres

Gewinnen Sie einen Monatsvorrat an Gatorade Cool Blue und coole Gatorade Goodies

Bald heißt es wieder vorschlafen und durchhalten, wenn das spannendste Football-Duell des Jahres stattfindet. Wir verlosen 3×1 Monatsvorrat an Gatorade Cool Blue 500 ml und coole Gatorade Merch-Packages. Genau das Richtige, um das amerikanische Sporthighlight vor dem Fernseher live mitzuerleben. Gatorade is the World’s #1 Sports Drink weltweit2 und bereits seit 1983 das offizielle Sportgetränk der NFL. Wissenschaftlich erforscht und auf dem Spielfeld getestet, versorgt Sie Gatorade mit wichtigen Kohlenhydraten1, die Sie auch zu Hause beim Anfeuern vor dem Fernseher zu Höchstleistungen antreiben. Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eines der drei Gatorade-Pakete!

GO! FIGHT! WIN!

Egal wer letztendlich als Sieger vom Feld gehen wird, mit Gatorade haben Sie schon gewonnen. Denn als Sportgetränk enthält Gatorade die optimale Kohlenhydrat-Elektrolyt-Mischung und gleicht so den Verlust wichtiger Mineralstoffe über das Schwitzen nicht nur wieder aus, sondern versorgt auch die Muskulatur mit Energie1. Neben zahlreichen HobbysportlerInnen vertrauen daher auch einige der besten ProfisportlerInnen weltweit auf das beliebteste Sportgetränk2.

Mehr Informationen zu Gatorade findest du hier: www.gatorade.at

Wir verlosen 3 sportlich, coole Gatorade-Packages inkl. zwei 12er Packs Gatorade Cool Blue 500ml, mit denen Sie bereit für die Football-Nacht des Jahres sind!

