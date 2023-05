Gedenkfeier im Barankapark mit Live-Musik am 20. Mai

Mit der „Baranka Park Gedenkfeier“ am 20. Mai in Favoriten erinnert „Voice of Diversity“ bereits zum 15. Mal an die die Opfer des Nazi-Regimes und feiert die außergewöhnliche Roma-Kultur und auch die jüdische Kultur.

Früher war auf dem Areal am Belgradplatz die „Hellerwiese“, seit dem 18. Jahrhundert Lager- und Rastplatz der Roma und Sinti, bis 1940 das NS-Regime dem auf schreckliche Weise ein Ende setzte. 2003 wurde das Gebiet schließlich nach der angesehenen Naturheilerin Helene „Baranka“ Huber (einst Stammes-Oberste und Urgroßmutter von Harri Stojka) in Barankapark umbenannt. Seit 2008 organisiert der Verein „Voice of Diversity“ hier die jährliche „Baranka Park Gedenkfeier“, die an die Opfer der Nazizeit erinnert und die Kultur der Roma und Sinti ebenso wie die jüdische feiert.

Harri Stojka und Tini Kainrath auf der Bühne

Los geht’s am Freitag, 20. Mai um 17 Uhr. Es musizieren: Harri Stojka Acoustic Drive, Tini Kainrath, Rudi Koschelu & Tommy Hojsa, Aliosha Biz Klezmer Project sowie Moša Šišić und seine Schüler (Foto).

Lesungen: Doris Stojka, Susanne Scholl, Stefan Horvath. Der Eintritt frei. Bei Schlechtwetter gibt’s die Veranstaltung nur online. Gratis Video-Livestream: www.voiceofdiversity.at

Bernd Watzka