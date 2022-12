„Gefragt – Gejagt“: Der Gipfel der Quizexperten

Wie in der erfolgreichen ARD-Show treten Quizfans gegen ausgewählte Superhirne an – die gefürchteten Jäger. Über mehrere Runden werden die Gehirnzellen herausgefordert und Fragen mit gemischten Schwierigkeitsstufen beantwortet. Mit den Jägern im Nacken geht es darum, sich am Ende das meiste Geld zu sichern. Strategie, Können und schnelles Denken sind hier gefordert. und kann von zwei bis fünf Personen ab 8 Jahren gespielt werden.

Der schlauste Kopf gewinnt!

Rechtzeitig vor Weihnachten ist zu diesem Spiel nun auch eine Erweiterung auf den Markt gekommen, die das Spielen zu sechst ermöglicht. Zudem gibt es 1.500 weitere Fragen für alle, die vom Quizzen einfach nicht genug bekommen. Auch eine neue Jägerin ist mit dabei: „Generalistin“ Adriane Rickel sitzt den Spielenden auf der Rampe jetzt ebenfalls im Nacken.

Wir verlosen 2 Exemplare von „Gefragt – Gejagt“!