Mahlzeit im Gemeindebau: Rezepte aus aller Welt genießen

Alles Gute aus aller Welt

Aus sehr gutem Grund bezeichnet man Wiens Gemeindebauten als sozialer Wohnbau, wobei die Betonung auf „sozial“ liegt, denn es ist das Miteinander, dass diese prägt. Gemeinsam kochen und gemeinsam essen für ein gutes Miteinander – das wird in den Grätzl­­-Zentren der Wiener Gemeindebauten erfolgreich gelebt. So vielfältig die Bewohner, so bunt ist auch die gebotene Küche. Man könnte sagen: Hier gibt es Alles Gute aus aller Welt. Diesen Gerichten widmet jetzt unter dem Titel „Mahlzeit – Gemeinsam Kochen im Gemeindebau“ ein neues Kochbuch 120 köstliche Seiten.

Rund um die Welt

Halawet el Jibn, Shakshuka oder feiste Topfennockerl – In den Rezepten spiegelt sich die ganze Vielfalt Bewohner wider. Von österreichischen Schmankerln bis zu exotischen Köstlich­keiten sind dem Genuss keine Grenzen gesetzt. Noch nie war es so leicht sich auf eine kulinarische Reise durch unterschiedlichste Kulturen zu begeben. Zu zehn ausgewählten Rezepten gibt es anschauliche Videos mittels QR-Code. Das neue Kochbuch ist im echomedia Verlag erschienen und jetzt um € 24,90,- im Buchhandel erhältlich.

Wir verlosen 3 Exemplare des “Mahlzeit – Gemeinsam Kochen im Gemeindebau”-Kochbuches!