Der Alltag mit Baby ist wunderschön – aber auch fordernd. Zwischen Stillen, Spielen, Windeln wechseln und unzähligen Kuscheleinheiten bleibt oft wenig Zeit. Umso wichtiger ist es, Produkte im Haushalt zu haben, denen Eltern vertrauen können.

Frosch baby setzt genau hier an: Die Pflegelinie wurde speziell für die empfindliche Haut von Babys entwickelt. Sie ist pH-hautneutral, frei von Farbstoffen und sorgt dennoch für eine gründliche, schonende Reinigung. Von Kleidung über Spielzeug bis hin zu Fläschchen – alles, womit Babys in Berührung kommen, wird rückstandslos sauber.

Jetzt haben Bezirksblatt-Leserinnen und -Leser die Chance, ein umfangreiches Frosch baby Rundum-Package zu gewinnen!

Im Baby-Package enthalten:

2× Baby Waschmittel

2× Baby Waschpulver

2× Baby Wäscheweich

2× Baby Vorwaschspray

2× Baby Spül-Reiniger

2× Baby Hygienereiniger

1× Kinder Sensitiv-Seife

1× Kids Dusche & Shampoo

Wohlfühlen wie im Spa – Frosch Kosmetik & Oase

Wenn es draußen grau wird, tut ein Moment der Selbstfürsorge besonders gut. Die Frosch Senses Pflegeduschen verwandeln jeden Duschgang in einen kleinen Spa-Besuch: Aloe Vera spendet Feuchtigkeit, Granatapfel wirkt revitalisierend und Orangenblüte schenkt belebende Frische. Alle Formeln sind pH-hautneutral, frei von Farbstoffen, Parabenen, Mikroplastik und tierischen Inhaltsstoffen – ideal für sanfte Pflege im Alltag.

Auch die Frosch-Seifen überzeugen mit pflegenden, rückfettenden Inhaltsstoffen und dermatologisch bestätigter Hautverträglichkeit. Für besondere Duftmomente sorgen die natürlichen Oase-Raumerfrischer.

Wir verlosen ein großes XL-Wohlfühl-Package, das das Zuhause in eine Frische- und Wellnessoase verwandelt!

Im Kosmetik- & Oase-Package enthalten:

Duschgel (8 Stück):

2× Frosch Senses Aloe Vera Sensitiv

2× Frosch Senses Granatapfel Sensitiv

2× Frosch Senses Orangenblüte Sensitiv

2× Kids Dusche & Shampoo

Seifenspender & Nachfüllpacks (1 + 5 Stück):

1× Sensitiv-Seife (Spender)

1× Lavendel Hygiene

1× Sensitiv Pfirsichblüte

1× Sensitivseife

1× Mandelmilch Cremeseife

1× Aloe Vera Cremeseife

Oase Raumerfrischer (3 Stück):

Creme Spa

Orangenblüte

Lavendel

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Ob sanfte Babyhygiene oder ein wohltuendes Spa-Gefühl für zu Hause – gemeinsam mit Frosch verlost das Wiener Bezirksblatt zwei perfekt abgestimmte Produktpakete.