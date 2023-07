Sanfte Intimpflege mit Gillette Intimate: Jetzt Rasur-Package gewinnen!

Dass Männer sich die Haare im Intimbereich trimmen oder rasieren ist nicht wirklich neu – neu sind allerdings spezielle Tools für diese sensible Angelegenheit.

Deshalb präsentiert Gillette Intimate die erste Produktreihe für die Intimrasur: Mach mit und gewinne ein hochwertiges Rasur-Package mit Trimmer, Rasierer und neuen Pflegeprodukten – für ein perfektes Rasur-Erlebnis, abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse der Intimzone.

Trimmer für den Intimbereich

Das Herzstück der neuen Range ist der Gillette Intimate Trimmer. Dafür haben Expertinnen und Experten von Gillette und Braun ein Produkt entwickelt, das nicht nur höchste Qualitätsstandards, sondern auch die spezifischen Anforderungen des Intimbereichs erfüllt: Die innovative SkinFirst™-Technologie sorgt mit einer neuen Zahngeometrie dafür, dass sich der Trimmer an die individuellen Gegebenheiten der dünnen Haut in der Intimzone anpasst. Drei verschiedene Kammaufsätze – darunter ein SkinFirst™-Hautschutz-Aufsatz, der den Kontakt der Klingen mit der Haut minimiert – ermöglichen variable Längeneinstellungen für ein optimales Ergebnis.

Rasierer für den Feinschliff

Für den Feinschliff eignet sich der Gillette Intimate Rasierer mit fünf beweglichen Klingen, die sich jeder Unebenheit der Haut anpassen, besonders gut. Ein Mikrokamm sorgt dafür, dass jedes Haar in einem Zug erfasst wird und zwei feuchtigkeitsspendende Hautschutzelemente vor und hinter den Klingen bieten doppelten Schutz vor Reizungen und Irritationen. Das ergonomisch geformte Handstück ermöglicht dank seiner Form und der griffigen Oberfläche volle Kontrolle in der Intimzone. Die integrierte Flexball™-Technologie sorgt dafür, dass sich die Klingen flexibel an die unebenen Konturen der Haut im Intimbereich anpassen.

Neue Gillette Intimate Pflegelinie

2-in-1 Rasier- & Duschcreme: Sie reinigt nicht nur die Haut, sondern bildet auch eine schützende Schicht zwischen Haut und Klinge, um das Risiko von Hautirritationen zu vermeiden. Mit Aloe Vera und Menthol sorgt die Creme für ein angenehmes Frischegefühl, zudem kommt sie ganz ohne Parabene, Silikone und Farbstoffe aus.

Anti-Scheuer-Stick: Die Rasur beeinträchtigt die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut, was in der Intimzone zu einem Gefühl von Trockenheit und Spannung führen kann. Reibt dann Kleidung oder Haut an der Haut, sind Reizungen oder Rötungen vorprogrammiert. Der Anti-Scheuer-Stick sorgt für Feuchtigkeit und hinterlässt ein sanftes Gefühl auf der Haut.

Wir verlosen ein Gillette Intimate Rasur-Package, bestehend aus:

Gillette Intimate Trimmer

Gillette Intimate Rasierer

Gillette Intimate 2-in-1 Rasier- & Duschcreme

Gillette Intimate Anti-Scheuer-Stick

Gillette Intimate 4 Ersatz-Rasierklingen