Gin trifft Jahrmarkt: Festival-Highlight im Semperdepot

Seit 2018 hat sich das Vienna Gin Festival zum Hotspot der europäischen Gin-Szene entwickelt. Mit über 150 exklusiven Gin-Produkten, spannenden Masterclasses und kreativen Signature-Drinks geht das Festival am 9. und 10. Mai 2025 in seine sechste Runde – erneut im stilvollen Ambiente des Wiener Semperdepots.

Unter dem diesjährigen Motto „buntes Jahrmarkttreiben“ wird die Veranstaltung erneut zum Genuss-Highlight des Jahres.

Von der Idee zum Kult-Event

Initiator Thomas Kenyeri hat sich vom privaten Gin-Liebhaber zum erfolgreichen Veranstalter gemausert. Mit viel Leidenschaft und Know-how hat er das Festival zu einem Fixpunkt der Szene gemacht. „Gin und das Semperdepot sind der perfekte Match“, so Kenyeri, der auch dieses Jahr wieder neue Highlights für Gin-Fans bereithält.

Wissen, Genuss und Jahrmarktsflair

Neben zahlreichen Verkostungen bietet das Festival ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Fachkundige Masterclasses bringen Einsteiger:innen wie Kenner:innen die Welt des Gins näher – von Herstellung und Geschichte bis hin zu Verkostungstechniken und Trends. In nostalgischer Jahrmarktatmosphäre erwarten die Besucher:innen darüber hinaus viele Überraschungen, eine Food & Chill-Out Area und sogar eine Upcycling-Station für kreative Gin-Dekoideen.

Exklusive Extras und stilvoller Ausklang

Im Ticketpreis sind drei Verkostungen inkludiert, und als besonderes Extra erhalten alle Gäste am Veranstaltungstag freien Eintritt in den bekannten Wiener Club O – der Klub. Ein stilvoller Ausklang für ein Festival, das Gin in all seinen Facetten feiert.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Gin Festival am 9. und 10. Mai im Semperdepot!