Am Freitag, 13. Februar, verwandelt sich das exklusive Penthouse-Ambiente in der Taborstraße 1–3 (1020 Wien) von 19 bis 2 Uhr in eine elegante Afterwork-Location, bei der Musik, Atmosphäre und Cocktails im Mittelpunkt stehen.

Elegant feiern – ganz ohne Networking-Zwang

Das Konzept ist klar: kein Visitenkarten-Tausch, kein Pflichtgefühl, kein „Business-Event“ im Club-Outfit. Stattdessen setzt Glanz & Gloria auf Glamour, echte Feierlaune und entspannte Begegnungen, die sich ganz natürlich ergeben – besonders in der Cocktail-Lounge.

Der Dresscode lautet: Elegant – Business Casual. Also genau die richtige Gelegenheit, sich wieder einmal schick zu machen.

Groovy House & Classics – alles, was Spaß macht

Musikalisch wird es tanzbar: Aufgelegt wird Groovy House & Classics – kurz gesagt: alles, was gute Laune macht und den Feierabend zum Highlight werden lässt. Hochwertige Drinks, kuratierter Sound und eine Location, die bewusst exklusiv gewählt wurde, sollen dem neuen Format seinen besonderen Charakter geben.

Tickets gewinnen!

Passend zum Auftakt gibt’s auch eine Aktion für alle, die gerne dabei wären: Wir verlosen 5×2 Tickets für das neue Afterwork im Juwel Wien. 🎉