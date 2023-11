Original „Golden Voices of Gospel“: Benefizkonzert in der Hofburg

Der „Golden Voices of Gospel“ Chor, bekannt für seine eindrucksvollen musikalischen Darbietungen, wird in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtskonzert präsentieren, das die Herzen der Zuhörer im Sturm erobern wird.

Helene Fischer, Andre Rieu & Co.

Mit ihrer außergewöhnlichen Stimmen und ihrer fesselnden Bühnenpräsenz hat der Chor – unter der Leitung von Reverend Dwight Robson – auf ihren Tourneen bereits zahlreiche Musikliebhaber und Showgrößen wie z.B. Helene Fischer, Andre Rieu, Howard Carpendale, Florian Silbereisen, Maria Carey uvam. begeistert.

Dieses Weihnachtskonzert verspricht magisch zu werden, wenn Sängerinnen und Sänger traditionelle Weihnachtslieder und zeitgenössische Interpretationen erklingen lassen.

Unterstützung für die „foodbox“ der Volkshilfe

Das besondere Konzert hat zudem einen ehrenvollen Zweck: Es dient der Unterstützung der foodbox in Gerasdorf, einer Organisation der Volkshilfe, die sich leidenschaftlich für Bedürftige einsetzt. Das „Golden Voices of Gospel“ Benefizkonzert in der Hofburg Vienna ist eine Gelegenheit, um Musik, Kultur und Wohltätigkeit miteinander zu verbinden. Wir laden alle Musikliebhaber und Unterstützer der Volkshilfe herzlich dazu ein, an diesem spektakulären Abend teilzunehmen und gemeinsam etwas Gutes zu bewirken.

Den Ehrenschutz für diese Veranstaltung übernimmt Bundesminister a.D. Dr. Erwin Buchinger, unterstützt von Emma Hoffmann, ehemal. Pressesprecherin der Volkshilfe Wien und Erwin Kiss, Leiter der Volkshilfe Gerasdorf.

Das Ambiente der Hofburg im Zeremoniensaal schafft eine einzigartige Atmosphäre, die die Kraft der Musik und den Geist der Solidarität hervorhebt. Lassen Sie sich von den „Original Golden Voices of Gospel“ verzaubern und helfen Sie dabei, Gutes zu tun.

Golden Voices of Gospel 19. Dezember 2023, 19 Uhr

Hofburg Vienna, 1010 Wien

Zeremoniensaal (Eingang Schatzkammer)



Tickets:

Ab EUR 38,00 (Kinder bis 12 Jahre frei)

Tickets online: shop.eventjet.at

Tickethotline: +43 676 5072505

Wir verlosen 1 x 2 Tickets für den 16. Dezember für „Golden Voices of Gospel“!