Google Nest Cam: Ihr Zuhause jederzeit im Blick

Durch die fortschreitende Technologieentwicklung und die steigende Nachfrage nach mehr Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden gewinnt das Thema Smart Home immer mehr an Bedeutung. tink hat sich daher der Aufgabe verschrieben Ihr Zuhause mit den intelligenten Alltagshelfern auszustatten. Ab sofort bis einschließlich 28. Februar 2023, feiert tink seine Smart Home Tage mit Rabatten bis zu minus 50 Prozent – aber nur solange der Vorrat reicht!

Sehen, Sprechen, Zuhören

Mit der Google Nest Cam immer alles im Blick haben – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das sogar in 1.080p-HD-Qualität. Doch die Nest Cam Indoor der zweiten Generation überzeugt nicht nur mit gestochen scharfer Bildqualität. In der Kamera sind auch ein Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut. Das flexible Gelenk der Nest Cam schenkt Einblicke in jeden noch so dunklen Winkel und ist dank Einrichtungshilfe der Google Home App binnen weniger Minuten einsatzbereit. Und damit Privates auch Privat bleibt, bietet Google verschlüsselte Videoaufnahmen, Bestätigung in zwei Schritten sowie erweiterte Sicherheitsoptionen über das Google-Konto an.

Wir verlosen eine Google Nest Cam (Indoor mit Kabel) 2er-Set – WLAN Kamera im Wert von 199,98 Euro zur Verfügung gestellt von tink Österreich!

