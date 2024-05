Google Nest Mini-Gewinnspiel powered by tink

Dein persönlicher Assistent im Alltag: Der Google Assistant ist der perfekte Helfer im Alltag. Mit Zugang zur weltgrößten Datenbank beantwortet er Dir all Deine Fragen. Er erinnert Dich an Deine Termine, liest Dir Deine Nachrichten vor und sucht auf Wunsch auch den Wetterbericht heraus.

Die kleinste Smart-Home-Zentrale der Welt: Mit einem Durchmesser von unter zehn Zentimetern ist der Nest Mini extrem kompakt. Dennoch verbirgt sich hinter dem Lautsprecher eine leistungsfähige Steuerzentrale für Dein Smart Home. Der Google Assistant ist mit einer Vielzahl smarter Geräte kompatibel. Diese verknüpfst Du einfach über die zugehörige App und steuerst sie künftig über den Sprachassistenten mit Deiner Stimme.

Kompaktes Entertainment-Paket: Der smarte Lautsprecher ist mehr als nur ein Sprachassistent. Über WLAN hast Du Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste wie Spotify, Google Play Music, Apple Music, YouTube Music und TuneIn. Der kleine, leistungsstarke Lautsprecher wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals verbessert und bietet jetzt noch klareren, satteren Sound mit mehr Bass. Mit gleich drei smarten Lautsprechern, hörst Du Deine Musik sogar in Stereoqualität.

Streame auf Deinen Fernseher: Über die Google Nest Mini steuerst Du auch Deinen Chromecast. So streamst Du einfach per Sprachbefehl Netflix-Serien oder YouTube-Videos vom Chromecast auf Deinen Fernseher.

Familienfreundlicher Helfer: Über die Jugendschutzeinstellungen schränkst Du die Bildschirmzeit für Deine Kinder ein und sperrst Inhalte, die für die Kleinen ungeeignet sind. Mit mehreren Google Nest Lautsprechern im Haus kommuniziert die ganze Familie auch einfach von Raum zu Raum oder schickt einander Sprachnachrichten vom Smartphone.

Intuitive Steuerung: Die smarten Lautsprecher stellst Du einfach via Sprachbefehl lauter oder leiser. Ist Dir das zu umständlich, regelst Du die Lautstärke einfach via App vom Smartphone aus oder über die unsichtbare Touch-Oberfläche.

Eingebaute Wandhalterung: Bringe die Google Nest Minis einfach platzsparend an der Wand an, wo Du sie sogar noch besser erreichst. Die Montage ist kinderleicht und die smarten Lautsprecher machen auch an der Wand eine schöne Figur.

Streame das exklusive Nest Audio-Sessions Album auf YouTube Music: Google hat sich mit internationalen weiblichen Künstlerinnen zusammengetan, um eine Sammlung einzigartiger Songs zu erstellen und diese in ihrem Wohnzimmer exklusive aufgenommen. Via YouTube Premium streamst Du exklusiv die Nest Audio-Sessions auf YouTube Music. Unter anderem mit dabei sind Ella Mai, Jessie Reyez, Mabel, BENEE, Joy Denalane uvm.