Gratis-Eis-Party: Eis-Box am Wilhelm-Svetelsky-Platz

Am 26. April wird der neugestaltete Wilhelm-Svetelsky-Platz zum Schauplatz eines eiskalten Festes: Die Eiserei eröffnet dort ihre neue Eis Box. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart lädt alle Simmeringer zu einem Gratis-Eis ein – solange der Vorrat reicht.

Die Eröffnung der Eis Box markiert einen wichtigen Moment für den neu gestalteten Wilhelm-Svetelsky-Platz in Simmering. Mit dem neuen Standort der Eiserei soll nicht nur das kulinarische Angebot im Bezirk erweitert, sondern auch das Leben auf dem Platz bereichert werden. Für die feierliche Eröffnung am Samstag ist sogar eine ganz besondere Geste geplant: Der Bezirks-Chef verteilt höchstpersönlich kostenloses Eis. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und verspricht ein Fest für alle Generationen.

Platz im neuen Glanz, mit „eisigem“ Herzstück

Der Wilhelm-Svetelsky-Platz in Simmering hat in den letzten Monaten eine umfassende Neugestaltung erfahren. Aus einer wenig genutzten Fläche wurde ein moderner, einladender Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, Grünflächen und Spielbereichen für Kinder. Die Eröffnung der Eis Box der Eiserei setzt nun den Schlusspunkt dieser Transformation. „Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, der Gemeinschaft fördert und zum Verweilen einlädt“, erklärt Stadtplanerin Lena Hofbauer, die das Projekt begleitete. Die Eiserei fügt sich mit ihrem zeitgemäßen Design nahtlos in das Konzept ein und wird zum Herzstück des Platzes.

Süße Geste: Gratis-Eis vom Bezirks-Chef

Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr übernimmt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart persönlich die Eisausgabe. „Der Platz soll leben, und dafür braucht es Ankerpunkte wie die Eis Box“, betont Steinhart. Die kostenlose Aktion sei nicht nur eine Einladung an die Nachbarschaft, sondern auch ein Dankeschön für die Geduld während der Bauarbeiten. Besucher können sich auf klassische Sorten wie Vanille und Schokolade freuen, aber auch auf innovative Kreationen wie Marille-Zimt oder veganes Himbeer-Sorbet.

Die Eiserei: Vom Familienbetrieb zum Bezirksliebling

Die Eiserei, 2015 als kleiner Familienbetrieb gestartet, setzt mit der Eis Box auf ihre dritte Filiale in Simmering. „Wir glauben an die Aufwertung urbaner Räume durch gastronomische Angebote“, sagt Gründer Markus Weber. Die handgemachten Eissorten werden täglich frisch zubereitet – mit regionalen Zutaten und ohne künstliche Zusätze. Der neue Standort bietet neben der Eistheke auch Sitzplätze im Freien und soll künftig mit Events wie Sommer-Eisverkostungen oder Kunstaktionen punkten.

Ein Fest für Simmering: Programm und Highlights

Neben der Gratis-Eisaktion gibt es Livemusik von einer lokalen Band, eine Malstation für Kinder und Infostände zur künftigen Nutzung des Platzes. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Barrierefreiheit: Die Eis Box verfügt über eine rollstuhlgerechte Theke, und der Platz ist durchgehend ebenerdig gestaltet. „Wir wollen, dass sich alle willkommen fühlen“, so Weber. Die Eis Box-Eröffnung ist mehr als ein kulinarisches Event – sie steht für den Wandel Simmerings hin zu lebendigen, gemeinschaftsorientierten Orten. Wer am 26. April vorbeikommt, genießt nicht nur köstliches Eis, sondern erlebt auch, wie ein neuer Treffpunkt geboren wird. Bei Regen? Kein Problem: Unter dem großen Marktschirm der Eis Box geht die Party weiter …

Infos unter www.eiserei.at