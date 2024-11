Gartengestaltung vom Profi: Green Check für den Garten gewinnen

Gartengestaltung vom Profi zahlt sich aus: denn der Garten ist heute mehr als nur ein grüner Fleck vor der Tür, er gehört zum modernen Lifestyle, ist für viele quasi das verlängerte Wohnzimmer und damit auch Ausdruck der individuellen Lebenseinstellung.

©Green Living

Der schnellste Weg damit der Garten zu den persönlichen Bedürfnissen passt, ist es einen erfahrenen Gartengestalter – faktisch den „Architekten“ für den grünen Lebensraum – zu beauftragen.

Der Herbst/Winter als ideale Planungszeit

Gerade jetzt im Herbst/Winter ist die beste Zeit im Garten, der Terrasse oder auf dem Balkon aufzuräumen, Planungen für das kommende Jahr zu machen, Nachpflanzungen vorzunehmen und vor allem Zier- und Obstgehölze richtig zurückzuschneiden, damit man auch in den Folgejahren eine Freude mit ihnen hat.

Green Living Gartengestaltung: Ihr Experte für Wien und Umgebung

Green Living Gartengestaltung ist ein verlässlicher und kompetenter Grünflächen-Experte für Garten, Balkon oder Terrasse in Wien und Umgebung für Gartengestaltung, Gartenplanung und Gartenservice.

©Green Living

Warum sich eine Gartengestaltung vom Profi langfristig lohnt

DI Christian Barwig von Green Living dazu: „Den Garten von einem Profi gestalten zu lassen erspart langfristig Geld. Denn ist Zeit ist Geld – wer einen Gartengestalter ranlässt, hat selbst mehr Zeit für Job und Familie, wird beraten, welche Pflanzen wo gedeihen, wie sie zueinanderpassen, was man tun muss, um sie lange schön zu erhalten und wie man den laufenden Pflegeaufwand überschaubar hält.“ Und weiter: „Es geht also um Werterhalt und letztendlich Nachhaltigkeit. Wer nicht jedes Jahr kaputte Pflanzen nachkaufen muss, spart Geld und hat lange Freude mit seiner grünen Wohlfühl-Oase!“



Für Bereiche, die am häufigsten Pflege benötigen, bietet Green Living spezielle Green Packages.

Gewinnen Sie einen GREEN SCHECK – GRÜNE STUNDE im Wert von €290,- Euro!