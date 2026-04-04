Wien darf sich auf ein echtes Highlight freuen: Am Donnerstag, dem 16. April 2026, wird der „O – der Klub“ zur Bühne für ein Event, das bereits im Vorfeld für Aufsehen sorgt. Unternehmerin und Modelabel-Gründerin Katarina Kaltenegger bringt mit der ersten Gtrix Club Night nicht nur frischen Wind in die Szene, sondern auch einen absoluten Weltstar hinter das DJ-Pult.

Erstmals überhaupt steht Naomi Campbell in Wien als DJ auf der Bühne – ein Moment, der das Potenzial hat, in die Geschichte der Wiener Clubkultur einzugehen.

Staraufgebot sorgt für Ausnahmezustand

Neben Naomi Campbell wartet die Nacht mit einem hochkarätigen Line-up auf: House-Größe Sam Divine, Szene-Favorit Wolfram sowie Philipp Straub und Sunday DJ sorgen für treibende Beats und pulsierende Stimmung.

Das Konzept verspricht weit mehr als eine gewöhnliche Clubnacht. Vielmehr entsteht ein energiegeladenes Gesamterlebnis aus Musik, Präsenz und internationalem Flair – getragen von kraftvollen Sounds und einer elektrisierenden Atmosphäre.

Female Empowerment im Fokus

Für Veranstalterin Katarina Kaltenegger steht hinter dem Event eine klare Vision:

„Naomi Campbell verkörpert Disziplin, Stärke und die Fähigkeit zur ständigen Neuerfindung. Genau diese Energie möchten wir nach Wien bringen.“

Die Gtrix Club Night versteht sich als Celebration von Female Empowerment, Freiheit und Lebensfreude. Auf der Tanzfläche sollen Menschen zusammenkommen, Grenzen verschwimmen und echte Verbindungen entstehen – getragen von intensiven Beats und gemeinsamer Energie.

Mode trifft auf Nachtleben

Hinter dem Event steht das 2022 gegründete Modelabel Gtrix. Die Marke steht für Kleidung, die feminine Stärke mit Bewegungsfreiheit verbindet – und richtet sich an selbstbewusste Frauen in unterschiedlichsten Lebenssituationen.

Mit der Club Night wird dieses Konzept nun erweitert: Mode, Musik und Nightlife verschmelzen zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Ziel ist es, nicht nur eine Party zu schaffen, sondern einen Raum für Inspiration, Ausdruck und gemeinsames Erleben.

Auftakt für neue Eventreihe

Die Premiere am 16. April ist erst der Anfang: Weitere Veranstaltungen der Gtrix Club Night sind bereits in Planung. Damit könnte sich eine neue, internationale Eventreihe in Wien etablieren. Wer bei diesem besonderen Abend dabei sein möchte, sollte sich rasch Tickets sichern – diese sind bereits erhältlich.

Gtrix Club Night

Donnerstag, 16. April 2026

O – der Klub, Opernring/Operngasse, 1010 Wien

Tickets: o-klub.at/events/gtrix-club-night

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Karten für die Gtrix Club Night mit Naomi Campbell am 16. April im O – der Klub!