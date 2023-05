Guardians of the Galaxy: Volume 3

In GUARDIANS OF THE GALAXY: VOL. 3 gewöhnt sich unsere geliebte Gang von Außenseitern langsam an ihr Leben auf Knowhere. Aber es dauert nicht lange, bis ihr Alltag durch Rockets turbulente Vergangenheit auf den Kopf gestellt wird. Peter Quill, der noch immer sehr unter dem Verlust von Gamora leidet, muss erneut sein Team zusammenbringen, um mit vereinten Kräften das Universum zu verteidigen und Rockets Leben zu retten. Eine Mission, die, sollte sie nicht erfolgreich verlaufen, möglicherweise zum Ende der Guardians, wie wir sie kennen, führt…

GUARDIANS OF THE GALAXY: VOL. 3 – Ab 3. Mai nur im Kino!

Wir verlosen 2 Goodiebags mit je einem Schlüsselanhänger, einem faltbaren Rucksack und einem Notizbuch passend zum Film!

Teilnahmeschluss ist der 09.05.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

