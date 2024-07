Ein H2O-Sommer im Zeichen der Familie

Schwimmen lernen, Freundschaften schließen, mit der Familie bunte Sommer-Vorteile genießen: Der Urlaub in der H 2 O Kindertherme bietet alles, was sich die Familie von heute wünscht.

Anzeige

Nichts schreit lauter „Wasserspaß“ als die H 2 O Kindertherme in Bad Waltersdorf! Die Fakten für jeden, der das Kinder- und Erwachsenenparadies in der Steiermark noch nicht kennt: 30.000 m2 Wasser- und Erlebnisfläche, drei abenteuerliche Rutschen, eine ausgedehnte Spielewelt für die Kleinen und unendliche Erholungsmomente in der Saunalandschaft für die Großen. Eine Thermenwiese mit Spielplatz und Hüpfburg und das an die Therme anschließende Hotel als perfekte Unterkunft für alle, die von weiter weg anreisen. Diesen Sommer legt das Resort einige besonders familienfreundliche Angebote obendrauf.

H 2 O – Thermen Specials

Wir verlosen 15 Eintrittskarten für die H 2 O Kindertherme!

H 2 O Hoteltherme GmbH Sebersdorf 300

A – 8271 Bad Waltersdorf

+43 (0) 3333 22144

reservierung@hoteltherme.at | www.hoteltherme.at