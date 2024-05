Erleben Sie das Hainburger Mittelalterfest 2024!

Am 19. und 20. Mai 2024 verwandelt sich der historische Stadtkern von Hainburg in ein lebendiges Spektakel, das Sie in längst vergangene Zeiten entführt.

Entdecken Sie die Geheimnisse vergangener Epochen

Besuchen Sie den beeindruckenden historischen Stadtkern, der von einer 2,5 Kilometer langen Stadtmauer und 15 Türmen aus dem 12. Jahrhundert umgeben ist. Erleben Sie hautnah das mittelalterliche Leben und entdecken Sie die Geheimnisse vergangener Epochen.

Spektakuläre Darbietungen und mitreißende Klänge

Freuen Sie sich auf den Fanfarenzug Ottenheim, der mit seinen mitreißenden Klängen für eine authentische Atmosphäre sorgt. Für die kleinen Abenteurer gibt es ein mittelalterliches Riesenrad, das sie in luftige Höhen entführt, sowie faszinierende Darbietungen von Artisten, Akrobaten, eines Zauberers und eine atemberaubende Drachenshow mit lebensechten Drachenmarionetten.

Mutige Kämpfer und spannende Wettkämpfe

Beim Vollkontakt Kampfturnier um den „Dolch von Hainburg“ erwarten Sie spannende Wettkämpfe und atemberaubende Duelle, bei welchen mutige Kämpfer ihr Können unter Beweis stellen.

Schlüpfen Sie in mittelalterliche Gewänder

Schlüpfen Sie selbst in mittelalterliche Gewänder und werden Sie Teil dieser einzigartigen Veranstaltung. Entdecken Sie handgefertigte Waren, genießen Sie köstliche Speisen und erleben Sie das Mittelalterfest 2024 in seiner ganzen Pracht.

Nehmen Sie teil am historischen Spektakel

Verpassen Sie nicht dieses historische Spektakel und kommen Sie in die Mittelalterstadt Hainburg an der Donau!