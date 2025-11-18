Für die „Schlittenfahrt“ hat Sigl selbst eine feine, vielfältige Auswahl an Geschichten und Gedichten zusammengestellt. Klassiker wie Hans Christian Andersens „Der Tannenbaum“, Rainer Maria Rilkes „Kindheit“, Marie Luise Kaschnitz’ „Was war das für ein Fest“ oder Kurt Tucholskys „Gefühle nach dem Kalender“ wechseln sich ab mit heiteren, nachdenklichen und manchmal absurd-komischen Texten.

Ein besonderes Highlight: „Die vertauschten Geschenke“, eine von KI geschriebene Erzählung, die Sigl mit viel Feingefühl und eigener Tonalität interpretiert.

„Das Heitere und Besinnliche zu verbinden – das wollte ich schon lange auf die Bühne bringen. Als Kind stapfte ich durch Schneewände, um zum Christkind zu kommen. Diese Erinnerungen prägen mich bis heute.“

…erzählt Sigl.

Musik, die unter die Haut geht

Begleitet wird Sigl von der gefeierten Orgel- und Klaviervirtuosin Katharina Königsfeld, die am Konzertflügel für stimmungsvolle musikalische Übergänge sorgt.

Für besondere Gänsehautmomente sorgt zudem der 66-köpfige KinderChor der Stadt Wien unter der Leitung von Christiane Fischer. Mit Klassikern wie „Jingle Bells“, „Little Drummer Boy“, „Maria durch ein Dornwald ging“ oder „We wish you a Merry Christmas“ sorgt der Chor für klingende Winterstimmung.

Humorvolle Besinnlichkeit – ganz im Stil von Hans Sigl

Sigl wäre nicht Sigl, wenn er das Publikum nicht auch mit spontanen, humorvollen Momenten überraschen würde. „An Weihnachten wird eigentlich zu wenig gelacht“, sagt er. „Ich verbinde Stand-up-Elemente mit der Lesung und gehe auf die Menschen ein. Jeder Abend entwickelt seine eigene Energie.“ Das Publikum darf sich also auf einen abwechslungsreichen, leichten und zugleich berührenden Abend freuen.

Veranstaltung & Tickets

Termin: Dienstag, 09.12.2025, 20 Uhr

Ort: Wiener Konzerthaus

Tickets: erhältlich unter konzerthaus.at, cofo.at sowie an allen bekannten Oeticket-Vorverkaufsstellen.

Gewinnen Sie Tickets inkl. Meet & Greet!

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für dieses besondere vorweihnachtliche Erlebnis – inklusive persönlichem Meet & Greet mit Hans Sigl.