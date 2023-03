Magisch: Harry Potter verzaubert die Stadthalle

Am 18. März kommt der erste Teil der Harry Potter-Saga in die Wiener Stadthalle mit Musik von John Williams und dem Filmorchester Babelsberg live zum Originalfilm auf die Großbildleinwand.

„Du bist ein Zauberer, Harry“

Im ersten Teil von Harry Potter, „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wird Harry als Baby von seinen Eltern getrennt und wächst bei den Dursleys auf, die ihn schlecht behandeln. An seinem elften Geburtstag erhält Harry einen Brief, der ihn nach Hogwarts, eine Schule für Hexerei und Zauberei, einlädt. Dort lernt er Ron und Hermine kennen und erfährt, dass er kein gewöhnliches Kind ist, denn er hat als Einziger den Angriff des dunklen Zauberers Voldemort überlebt. Harry und seine Freunde versuchen, das Geheimnis des Steins der Weisen zu lüften, den Voldemort stehlen will, um unsterblich zu werden.

Jetzt Fan-Rabatt sichern unter www.oeticket.com

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den 18. März!

E-Mail *

Teilnahmeschluss ist der 15.03.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.