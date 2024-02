Haustiermesse 2024: Mehr Platz, mehr Vielfalt, mehr Erlebnisse!

Die Haustiermesse steht vor der Tür und verspricht wieder ein wahres Fest für alle Tierliebhaber zu werden!

Mit einem neuen Konzept, das die Messe auf zwei Hallen ausweitet, gibt es am 2. und 3. März jeweils von 10 bis 18 Uhr in der MARX Halle noch mehr zu entdecken und zu erleben als das Jahr zuvor.

Halle 1: Hundefreunde

In der einen Halle dreht sich alles um unsere geliebten Hunde. Von interaktiven Aktionsflächen bis hin zum brandneuen Hunde-Bällebad ist für jede Fellnase etwas dabei. Und auch für die Zweibeiner gibt es viel zu entdecken, von hochwertigen Produkten bis hin zu wertvollen Tipps für die Hundehaltung.

Halle 2: Katzen, Nager und Exoten

In der zweiten Halle erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl an Angeboten. Von der Katzenausstellung über Kleintiere und Nager bis hin zu exotischen Wirbellosen und einer beeindruckenden Pflanzenbörse – hier kommen alle Tierfreunde auf ihre Kosten. Mit über 200 Ausstellern ist für Abwechslung und Inspiration gesorgt.

Die ÖVEK Katzenausstellung mit hunderten Katzen findet an beiden Tagen statt. Die Nagetiere in artgerechten Behausungen und die Alpakas sind natürlich auch an beiden Tagen da.

Alpakas und Schafe können Sie am Freigelände erleben. Gänse sind in der Halle hinter der EXOTICA Börse zu finden.

Shows, Vorträge & Workshops

Ein buntes Rahmenprogramm auf 8 Aktionsflächen bietet Shows, Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Besonders hervorzuheben sind die Shows von Sandro Montez, der bereits internationale Auszeichnungen erhalten hat, sowie die beliebten Auftritte von Lukas Pratschker und Leonid Beljakov.

Beim Vortragsprogramm gibt es eine breite Vielfalt – 2024 werden die separaten Vortragsflächen für Hunde und Katzenvorträge deutlich vergrößert, Audio und Video verbessert und mit mehr Sitzgelegenheiten ausgestattet, da diese 2023 fast ständig ausgebucht waren.

Informative Vorträge und Mitmachaktionen

Auch für informative Vorträge ist gesorgt, mit separaten Flächen für Hundeliebhaber und Katzenfreunde. Nachdem die Vorträge im letzten Jahr fast ständig ausgebucht waren, werden sie dieses Mal deutlich vergrößert und verbessert, um allen Interessierten gerecht zu werden.

Österreichischen Hundestar

Für aktive Teilnahme ist ebenfalls gesorgt, mit Wettbewerben wie dem „Österreichischen Hundestar“ und Vorführungen zum Hundeturnen und Longieren. Und auch Samtpfoten kommen nicht zu kurz, mit einer beeindruckenden Katzenausstellung und täglichen Prämierungen der Gewinner.

Genuss für Mensch und Tier

Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Der erweiterte Gastronomiebereich bietet mehr Platz, viel mehr Sitzgelegenheiten und eine noch größere Auswahl an Köstlichkeiten. Von österreichischen Spezialitäten bis hin zu internationalen Leckereien ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mehr Infos zu den Ausstellern, Ticketpreise und Co gibt es unter www.haustiermesse.info

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die Haustiermesse 2024!

