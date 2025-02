Haustiermesse 2025: So groß wie noch nie – neuer Rekord!

Die größte Haustiermesse Österreichs bricht alle Rekorde und öffnet am 1. und 2. März 2025 in der MARX Halle ihre Tore – so groß wie noch nie! Besucher erwartet ein spannendes Wochenende voller Highlights rund um Haustiere, Shows und kulinarische Genüsse.

Rekordfläche und Ausstellerrekord

In diesem Jahr bietet die Haustiermesse Wien eine Rekordfläche von über 15.000 m². Mit mehr als 220 Ausstellern ist die Messe größer denn je. Ob Hundebesitzer, Katzenfreunde oder Reptilienfans – hier kommen alle Tierliebhaber auf ihre Kosten. Die Aussteller präsentieren die neuesten Trends, Produkte und Innovationen für Hunde, Katzen, Nager, Reptilien und exotische Tiere.

Action und Abenteuer in der Hundehalle

Ein besonderes Highlight erwartet Hundebesitzer in der Hundehalle: Hier sorgen spannende Actionbereiche für jede Menge Spaß. Vom Heuballenrennen bis zum brandneuen Hundeparcours können Vierbeiner ihr Können zeigen. Zudem lockt die EXOTICA Insekten- und Wirbellosenbörse alle Fans außergewöhnlicher Tiere an – eine perfekte Gelegenheit, in die faszinierende Welt von Insekten und Wirbellosen einzutauchen.

Große Katzenausstellung und süße Kleintiere

In der zweiten Messehalle kommen Katzenliebhaber voll auf ihre Kosten. Die große Katzenausstellung, organisiert von der ÖVEK, zeigt die schönsten Rassekatzen. Außerdem können Besucher zahlreiche Kleintiere und exotische Arten entdecken. Die Vielfalt an Tieren und Ausstellern macht die Messe zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Spektakuläres Show- und Mitmachprogramm

Das diesjährige Show- und Mitmachprogramm verspricht Unterhaltung für Jung und Alt:

ÖVEK-Katzenausstellung: Hier werden die schönsten Katzen Österreichs präsentiert.

Hier werden die schönsten Katzen Österreichs präsentiert. Hundeshows: Erlebt atemberaubende Auftritte von Stars wie Lukas Pratschker und Leonid Beljakov.

Erlebt atemberaubende Auftritte von Stars wie Lukas Pratschker und Leonid Beljakov. “Österreichs Hundestar”: Der Publikumsliebling kehrt zurück! Bei diesem beliebten Wettbewerb können die Besucher live mitfiebern.

Kulinarische Highlights: Vienna BBQ Days und Genussmarkt

Neu und exklusiv auf der Haustiermesse 2025: Der erweiterte Gastrobereich bietet erstmals die Vienna BBQ Days. Hier können Besucher herzhafte Spezialitäten genießen und am Genussmarkt regionale Köstlichkeiten probieren. Für Schärfeliebhaber gibt es einen aufregenden Chili-Wettbewerb – perfekt für echte Feinschmecker.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets!

Haustiermesse Datum: 1. und 2. März 2025

Ort: MARX Halle, Wien

Eintritt: Erwachsene: 12 €, Kinder (6-15 Jahre): 8 €, Ermäßigt: 10 €

Hunde: Willkommen!

Tickets & Infos: www.haustiermesse.info