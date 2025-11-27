Dieses Jahr zur Weihnachtszeit präsentiert sich Henkell Sekt Trocken in einer besonderen Limited Edition: Ein funkelndes Flaschendesign in Gold- und Weißtönen, inspiriert vom Glanz edler Kronleuchter. Als besondere Geschenkidee oder für den eigenen Genuss ist die Limited Edition perfekt für die bevorstehende Saison, um mit den Menschen anzustoßen, die einem wichtig sind. Denn kleine wie auch große Momente sollten bewusst miteinander gefeiert werden, ganz nach dem Motto: „Mach den Moment unvergesslich.”

Tradition seit 1856: Zeitloser Sektgenuss neu inszeniert

Seit 1856 steht Henkell für Cuvée-Kompositionen nach französischem Vorbild und für zeitlosen Sektgenuss. Geschmacklich überzeugt Henkell Sekt Trocken mit frisch-fruchtigem Bukett und zarten Zitrusnoten und eignet sich damit ideal als Begleitung zum Festtagsmenü.

Gewinnspiel: 3×1 Henkell Vorrat zu gewinnen!

Wir verlosen 3×1 Henkell Sekt Trocken Vorrat (à 6x 0,75l-Flaschen) in der festlichen Limited Edition!