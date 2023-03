Jetzt HERMANN.BIO Genusspaket mit neuem Fungi Pad gewinnen!

Das Warten hat ein Ende: HERMANN.BIO ist wieder da und das mit einem völlig neuen Konzept und einem einzigartigen Produkt. Statt wie gewohnt auf Würstel und Co. zu setzen, revolutionieren Hermann und Thomas Neuburger die Welt der Fleischalternativen und läuten das Ende von Fake Meat ein. Das Ergebnis? Die Fleischalternative 2.0: Das Fungi Pad – natürlich aus selbstgezüchteten Kräuterseitlingen.

Das Ende von Fake Meat

Mit dem Nachahmen von Fleisch ist Schluss. Denn das tun viele andere, ohne in Wirklichkeit dem Original in seiner Form oder seinem Geschmack nachzukommen. Stattdessen gibt es von HERMANN.BIO nun etwas völlig Eigenständiges, das Fungi Pad. Die Mühlviertler Pioniere setzen dabei auf rein natürliche Bio-Zutaten sowie eine saubere Herstellungsweise. Der Kräuterseitling, der direkt am Unternehmensstandort gezüchtet wird, spielt weiterhin die Hauptrolle. Gemeinsam mit Reis, Rapsöl, Ei sowie Salz und Pfeffer entsteht ein saftiges Pad, welches eine geschmackvolle, aber gleichzeitig vielseitig einsetzbare Basis für viele Gerichte bietet.

1 Pad. 100 Möglichkeiten

Obwohl sich HERMANN.BIO auf ein einziges Produkt fokussiert, ist es so vielseitig verwendbar wie noch nie. Das Fungi Pad ist eine Leinwand für kulinarische Kreationen, denn: Man kann es teilen, hacken, kochen, braten, marinieren und vieles mehr. Inspiration für Easy Gyros, Burrito Bowl, Toskana Pad und viele weitere Gerichte finden sich auf der Website hermann.bio.

Erhältlich ist das HERMANN.BIO Fungi Pad ab sofort österreichweit bei Spar sowie gurkerl.at.

