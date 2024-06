Karten für die Heurigenfahrt der DDSG gewinnen!

Marion Zib vom Radio Wienerlied bringt die besten Heurigenduos der Stadt auf das gemütliches Schiff der DDSG. Die Musiker:innen erfüllen auch gerne die Liederwünsche der Gäste und laden ein mitzusingen und den Wiener Schmäh zu erleben.

„Sehr oft wird beklagt, dass man das eigentlich weltweit beliebte Wienerlied in Wien viel zu selten hört. Die DDSG bringt schon seit Jahrzehnten das passende Angebot dazu. Was uns von anderen Veranstaltungen unterscheidet: unsere Musiker machen echte Wienermusik und kein Tourismusprogramm. Das wissen unsere touristischen Gäste an Bord ebenso zu schätzen wie die einheimischen“, so der Geschäftsführer der DDSG Wolfgang Fischer.

Was ebenfalls außergewöhnlich ist, dass es kein fixes Musikprogramm gibt. Am Beginn der Fahrt, wenn sich die Gäste am hervorragenden Buffet bedienen, spielen die Musiker dezent im Hintergrund. Wenn die Gäste gegessen haben, gehen die Musiker von Tisch zu Tisch und erfüllen die musikalischen Wünsche der Gäste (sofern die Wünsche zum Thema „Wienerliedfahrt“ passen). Über Funkmikrofon wird die Musik auf unsere Bordanlage übertragen, wodurch man die Musik am ganzen Schiff dezent hören kann. Wer Lust hat, kann gerne mitsingen.

Marion Zib vom Radio Wienerlied hat für Sie die besten Heurigenduos der Stadt engagiert. Freuen Sie sich auf einen typischen Wiener- Abend bei gutem Essen, guten Weinen und erstklassiger Wiener Volksmusik.

Beginnend bei der Reichsbrücke

Kaltes & warmes Heurigenbuffet mit typischen Wiener Schmankerln wie Schnitzerl, Aufstrichen, Apfelstrudel und Kuchen