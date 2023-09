Am heutigen Abend wird in Hietzing wieder geplaudert

Durchs Reden kommen die Leute zusammen – das ist auch die Idee hinter den Plauderbänken in Hietzing. Bei jener im Haus Trazerberg findet sich heute Abend eine besondere Runde zusammen.

Es ist nur ein kleines Schild, doch das soll den großen Unterscheid machen. „Plauderbank“ steht bereits auf einigen Bänken in Hietzing. Die Idee hinter diesen ist simpel. Wer hier Platz nimmt, zeigt, dass er sich gerne unterhalten will. So werden die Plauderbänke in Hietzing auch sehr gerne für Senioren – Treffen genützt. Wie jene beim Pensionistenwohnhaus Trazerberg in der Schrutkagasse 63 im 13. Bezirk.

Senioren-Plauscherl

Die SPÖ-Bezirksrätinnen Helga Baumann und Michaela Lauks laden heute Abend wieder zu einem speziellen Seniorentreff auf die Plauderbank im Haus Trazerberg. Los geht es um 18 Uhr und jeder ist herzlich willkommen. Natürlich ist auch dieses Mal wieder für Essen und Trinken gesorgt, für all jene, die dieses Angebot zum Plaudern und Lachen nützten. Übrigens: Es gibt kein Alterslimit um sich im wahrsten Sinne des Wortes bestens zu unterhalten. „Beim letzten Mal war unsere jüngste Besucherin gerade mal 2 Tage alt und wurde von den Pensionsten ausgiebig bestaunt und bewundert.“, so die beiden Gastgeberinnen unisono.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Einfach vorbeischauen

Mehr Infos über Plauderbänke und andere Aktivitäten unter „MITEINANDER im demenzfreundlichen Hietzing“