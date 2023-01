Vitamin-Kick mit Höllinger & Pure Encapsulations®

Der Winter ist in vollem Gange und unser Immunsystem muss sich weiterhin den Herausforderungen stellen. Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, empfiehlt es sich, den Vitaminhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Eine einfache Möglichkeit dazu bieten die Bio Shots von Höllinger und das Produkt All-in-one von Pure Encapsulations®.

Das Multivitamin für den täglichen Bedarf

All-in-one von Pure Encapsulations® unterstützt die Gesundheit jeden Tag optimal. Die Basisversorgung liefert zwölf Vitamine, acht Mineralstoffe und Spurenelemente sowie Coenzym Q10 (CoQ10), Lutein und Polyphenole aus Traubenkern-Extrakt. Ob Stress im Job, fehlende Zeit, um gesund zu kochen oder wenn man seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte: Die Multivitamin-Kapseln können den Lebensstil ganz einfach sowie umfassend unterstützen und das schon ab einer Kapsel pro Tag.

Immun-Abwehr stärken

Als Getränkeexperte bietet Höllinger drei Bio Shots, die perfekt für die kalte Jahreszeit geeignet sind. Der Bio Shot Immun PLUS enthält Gingerole aus der Ingwerknolle, der Bio Shot Cell-Care PLUS Johannis- und Aroniabeeren und der Bio Shot Oxymel PLUS besteht aus reinen Naturprodukten wie Essig und Honig. Die Bio Shots überzeugen nicht nur durch ihren natürlichen Geschmack, sondern sind auch in einer praktischen 330ml Glasflasche erhältlich, die für acht Tage ausreicht.

Mehr Infos unter www.purecaps.net und www.hoellinger-juice.at

Wir verlosen ein Paket mit folgenden Pure Encapsulations® und Höllinger Produkten:

– Ein All-in-one von Pure Encapsulations®

– Drei Höllinger Bio Shots: Cell-Care PLUS, Immun PLUS & Oxymel PLUS

– eine Netztasche

E-Mail *