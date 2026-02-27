In HOPPERS haben Wissenschaftler entdeckt, wie man menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere „hüpfen“ lassen kann, so dass Menschen mit Tieren als Tieren kommunizieren können! Mit Hilfe der neuen Technologie entdeckt Mabel Geheimnisse in der Tierwelt, die alles übertreffen, was sie sich je hätte vorstellen können. Regie führt Daniel Chong („We Bare Bears – Bären wie wir“), produziert wird HOPPERS von Nicole Paradis Grindle („Die Unglaublichen 2”) und Komponist Mark Mothersbaugh („Thor 3: Tag der Entscheidung”) hat den Original Soundtrack beigesteuert.

HOPPERS – Ab 5. März 2026 nur im Kino!

