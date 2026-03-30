Becket Redfellow hat Witz, Stil, Bildung und Charme. Doch eines besitzt er nach wie vor nicht – das milliardenschwere Vermögen, das ihm laut seiner Mutter von Geburt an zusteht. Seine Mutter Mary, einst Erbin des gewaltigen Redfellow-Imperiums, wurde von ihrer einflussreichen Familie bei Beckets Geburt verstoßen und starb völlig verarmt. Jetzt ist ihr charismatischer, vom Drang nach Höherem getriebener Sohn fest entschlossen, all das zurückzuholen, was er für gestohlen hält. Becket entwickelt einen raffiniert-mörderischen Plan, um die sieben Redfellow-Verwandten, die zwischen ihm und dem Familienbesitz stehen, aus dem Weg zu räumen. Während die Erben einer nach dem anderen in einer Reihe von köstlich einfallsreichen „Unfällen“ ums Leben kommen, muss Becket der Beziehung zu seiner neuen Freundin Ruth gerecht werden und sich gleichzeitig den gefährlich koketten Avancen seiner Jugendliebe Julia stellen.

HOW TO MAKE A KILLING – TODSICHERES ERBE – Ab 9. April nur im Kino!

Wir verlosen 2 x 2 Kinogutscheine!