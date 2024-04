Howard Carpendale: „LET’S DO IT AGAIN!“

Wenn man von Legenden in der deutschen Musikszene spricht, kommt man an seinem Namen nicht vorbei: HOWARD CARPENDALE.

Auch wenn er selbst dieses für sich abgelehnt hat, so muss auch er sich seiner beispiellosen Karriere stellen. Seit nunmehr 57 Jahren ist seine Musik der Soundtrack, den Deutschland seit der ZDF-Hitparade nicht mehr aus dem Ohr bekommt und noch heute die Playlisten erobert. Nach einer von Medien wie Fans gleichermaßen gefeierten Open-Air-Saison 2023 wird er in diesem Jahr mit seiner „LET’S DO IT AGAIN!“-Tour zurück auf die Konzertbühne kommen.

Über 50 Millionen verkaufte Alben

Seit fast 60 Jahren begeistert der Sänger, Komponist und Entertainer Publikum wie Kritiker, landete unzählige Charterfolge und erhielt einige der begehrtesten Musikpreise und Auszeichnungen, wie z.B. den ECHO. Mit seinen größten Hits hat er deutsche Musikgeschichte geschrieben. Ganz gleich, ob „Ti Amo“, „Hello Again“, „Nachts, wenn alles schläft“ oder auch „Tür an Tür mit Alice“ – vor allem live haben seine Hits und Performances nichts an ihrer mitreißenden und einnehmenden Wirkung verloren.

„LET’S DO IT AGAIN!“

Mit „LET’S DO IT AGAIN!“ schlägt Howard Carpendale ein neues musikalisches Kapitel auf. Dabei ist der Titel weit mehr als nur eine Zeile – er vermittelt mit außergewöhnlicher Kraft das, was für einen der bedeutendsten deutschen Entertainer in der Gegenwart von zentraler Bedeutung ist. Nach so vielen Jahrzehnten im deutschen Musikgeschäft hegt er immer noch den unerschütterlichen Wunsch, kompromisslos für das einzustehen, was mittlerweile Generationen in seiner Musik verbindet. Mit diesem neuen Album bleibt er nicht nur seiner musikalischen Identität treu, sondern setzt damit ein klares Zeichen in der hiesigen Musiklandschaft.

