Romantische Erlebnisse: IKONO für Paare am Valentinstag

IKONO arbeitet mit zahlreichen internationalen Künstler:innen zusammen, um beeindruckende und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. In den insgesamt 12 immersiven Räumen können Besucher:innen in verschiedene fantasievolle Welten eintauchen.

Einzigartige Erlebnisse für alle Sinne

Jeder Raum bietet eine eigene Geschichte und ein einzigartiges Design. So können die Gäste beispielsweise im “The Dream Dive” in ein riesiges, malerisches Ballpool voller faszinierender Licht-, Farb- und Industrieelemente eintauchen. Bei “Skate The World” erleben sie die Welt aus der Perspektive eines neunjährigen Skaters, während das “Persephone Labyrinth” der amerikanischen Künstlerin Heather Bellino die Komplexität der menschlichen Existenz in eindrucksvoller Weise darstellt. In diesem Kunstwerk spielt Licht eine zentrale Rolle, um das Gesamtbild zu enthüllen.

Multisensorische Reise für alle Altersgruppen

IKONO ist eine einzigartige Fusion aus Kunst, Spiel und unerwarteten Elementen, die für alle Altersgruppen zugänglich ist. Für einen Besuch sollte man ungefähr eine Stunde einplanen. Mit insgesamt fünf Standorten in bedeutenden europäischen Städten verfolgt jeder Standort ein eigenes Konzept, um einen besonderen multisensorischen Spaß zu gewährleisten. Dabei stehen die Besucher:innen stets im Mittelpunkt des Geschehens.

Ein besonderes Valentinsangebot

Um den Valentinstag auf eine besondere Weise zu feiern, bietet IKONO Vienna in der Valentinswoche ein exklusives Ticketangebot. Von Montag bis Sonntag können Paare ein 2×1-Ticketpaket erwerben und die Ausstellung gemeinsam ab 18 Uhr bis zur Schließzeit in einer ruhigen, kinderfreien Atmosphäre genießen. Dies schafft eine ideale Umgebung für ungestörte Zweisamkeit und besondere gemeinsame Erlebnisse.

