Das Palais Auersperg ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch Schauplatz großer Musikgeschichte. In den prachtvollen Sälen musizierten bereits Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss und viele weitere Komponisten, die Wien bis heute prägen. Wer hier ein Konzert besucht, spürt sofort: Dieser Ort lebt Kultur.

Ein festlicher Abend voller Meisterwerke

Das „Best-of“-Programm führt das Publikum durch einige der bedeutendsten Werke von Mozart, Johann Strauss, Vivaldi und weiteren musikalischen Größen. Die herausragenden Solistinnen und Solisten des Wiener Mozart Orchesters sorgen dafür, dass dieser Abend zu einem Gesamtkunstwerk aus klassischem Konzert, Gesang und Ballett wird.

Ort: Palais Auersperg, 1080 Wien

Beginn: 20:00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr)

Mehr Infos unter imperialgalaconcert.com

