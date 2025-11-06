Seit 6. November verwandelt sich der Schlosspark Schönbrunn in ein Meer aus Lichtern: Der neue Lichtergarten „Imperial Lights“ feierte seine Eröffnung und lockt Besucherinnen und Besucher mit einer einzigartigen Kombination aus barocker Pracht, modernem Lichtdesign und magischer Atmosphäre.

Die aufwendig inszenierten Lichtinstallationen bringen historischen Glanz in die dunkle Jahreszeit – und machen den weltberühmten Park zu einem strahlenden Ausflugsziel für die ganze Familie.

Kaiserin trifft LED – Barocker Glanz trifft moderne Technik

Besonders beeindruckend: Die Kutsche der Kaiserin, samt Pferdegespann, funkelt in tausenden Lichtpunkten und ist eines der beliebtesten Fotomotive des Rundgangs.

Auf einer rund 60- bis 90-minütigen Route erleben die Gäste kunstvolle Szenen, die Geschichte und Moderne verbinden. Klassische Musik trifft auf rhythmisch choreografierte Lichtbögen – Wiens größte Sound-to-Light-Show sorgt dabei für Gänsehautmomente.

Genussvoller Spaziergang durch den Winter

Wer den leuchtenden Pfad entlangspaziert, wird nicht nur optisch verwöhnt: An mehreren Stationen warten Punsch, Glühwein, Snacks und alkoholfreie Getränke, die für wohlige Wärme sorgen. Dank der nahegelegenen U4-Station Schönbrunn ist der Eingang beim Meidlinger Tor bequem erreichbar – perfekt für Familien, Freundesgruppen und Romantiker.

Tickets sichern – und mit etwas Glück gewinnen!

Tickets gibt’s ab 20 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder – erhältlich auf www.imperial-lights.at. Der Lichtergarten ist noch bis 6. Jänner 2026 täglich ab 16:30 Uhr geöffnet (außer am 24. Dezember).

Und das Beste: Wir verlosen 5 Familientickets (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder)! Einfach mitmachen und vielleicht bald selbst durch das funkelnde Winterwunderland spazieren.