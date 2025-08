ImPulsTanz-Finale: Gewinne Tickets für TAO Dance Theater!

Das renommierte ImPulsTanz Festival neigt sich dem Ende zu – doch bis zum 10. August stehen noch zahlreiche Highlights auf dem Spielplan.

Internationale Tanzcompagnien sorgen in Wiens schönsten Theatern für atemberaubende Bühnenmomente, während im Workshop-Zentrum Arsenal getanzt, geschwitzt und gelacht wird. Ein Rückblick auf die Highlights der letzten Woche – und ein Ausblick auf das, was man auf keinen Fall verpassen sollte.

TAO Dance Theater: Choreografie als Körpersprache

Gleich vier Werke präsentiert die gefeierte chinesische Compagnie TAO Dance Theater rund um Choreograf Tao Ye. Mit den Doppelabenden 13 & 14 sowie 16 & 17 steht der menschliche Körper selbst im Mittelpunkt – als Ausdrucksmittel, Klangkörper und symbolisches Objekt.

In 13 erleben Besucher fließende Gruppendynamik in erdigen Tönen, während 14 durch leuchtende Kostüme und explosive Energie fasziniert. Der Kontrast aus Bewegung und Stille wirkt beinahe meditativ.

Mit 16 wird das chinesische Jahr des Drachen gefeiert: Tänzerinnen formieren sich zu einem sich ständig wandelnden Glückssymbol. 17 schließlich lässt Tanz, Stimme und Rhythmus zu einer synästhetischen Performance verschmelzen – ein körperlich-akustisches Gesamtkunstwerk.

Marie Chouinard: Tanz zwischen Anmut und Radikalität

Im Volkstheater bringt die kanadische Compagnie Marie Chouinard einen ebenso intensiven wie poetischen Abend auf die Bühne. Magnificat ist eine bewegte Hommage an das Erhabene, getragen von Bachs barocker Klangwelt.

In BodyremixRemix hingegen wird der Körper neu definiert: Mit Prothesen und Krücken als Erweiterung des Bewegungsvokabulars entsteht ein expressives Manifest des Menschlichen – mutig, kraftvoll, ungefiltert.

Workshop-Vielfalt im Arsenal: Vom Catwalk bis zur Asana

Auch abseits der Bühnen pulsiert das Festivalleben – vor allem im Workshop-Zentrum Arsenal, das bis 8. August zum kreativen Schmelztiegel wird. Ob Voguing mit Besos007, afrikanischer Tanz mit Koffi Kôkô oder Afro-diasporische Fusionen mit Daybee Dee – hier ist Vielfalt Programm.

Ein besonderes Highlight: Tandem of Sound & Movement mit Karin Cheng & Kimyan Law, in dem Musikproduktion und Tanz ineinanderfließen. Alix Eynaudi & Anne Faucheret laden zur Erforschung performativer Protestbanner ein, während Martin Kilvády in Traveling through All Asanas praxistaugliche Übungen vermittelt, die auch jenseits des Tanzstudios anwendbar sind – sogar auf Sofas und Stühlen.

Mitmachen und gewinnen!

Für alle Tanzbegeisterten gibt es jetzt die Chance, live dabei zu sein: Wir verlosen 2×2 Tickets für die Vorstellung des TAO Dance Theater 16 & 17 am 10. August um 21:00 Uhr im Volkstheater.

Teilnahmeschluss ist der 6. August 2025.