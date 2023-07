ImPulsTanz erobert die Stadt – Jetzt Tanzabend gewinnen!

Noch bis zum 6. August verwandelt das ImPulsTanz Festival Wien wieder in den Mittelpunkt der Tanzwelt mit einem täglichen Programm aus Tanz, Performances, Workshops, Filmen, Ausstellungen, Konzerten und Partys.

Mit dabei sind insgesamt 68 Produktionen von Größen der Tanzgeschichte sowie spannenden Newcomer*innen.

Nähe von Bedeutung

Dieser Festivalliebling ist wieder mit dabei: Trajal Harrell, Hauschoreograf des Schauspielhaus Zürich, zeigt mit sechs Tänzer*innen zum Sound von Keith Jarretts Köln Concert und Joni Mitchell einen hinreißenden Versuch sich nah zu sein in einer Welt, die auf mehr als eine Weise von Distanz bestimmt ist.

Uraufführung einer Verrücktheit

Auf eine Uraufführung bei der die Grenzen des guten Geschmacks ausgetestet werden kann man sich bei Ivo Dimchev freuen: Sein neues Stück Begeraz Top 40 oszilliert zwischen Konzert, Stand-up-Comedy, einer provokanten Quizshow, absurder Poesie, experimenteller Performancekunst und versammelt die (musikalischen) Highlights aus 20 Jahren Ivo-Dimchev-Verrücktheit.

Tanz- & Musiktheater einer neuen Generation

Musikalisch spannend wird es auch beim tanzaffinen belgischen Countertenor und Regisseur Benjamin Abel Meirhaeghe. Für sein Stück Madrigals, das sich zwischen Tanz und Musiktheater, zwischen der Spätrenaissance und dem Frühbarock bewegt, hat das 28-jährige Multitalent Claudio Monteverdis Madrigali guerrieri ed amorosi gemeinsam mit vier Live-Musiker*innen neu auf die Bühne gebracht. Hier tanzen acht großartige Sänger*innen und Performer*innen. Sie verschmelzen Vergangenheit und Zukunft und führen die Geburt einer neuen Gesellschaft vor.

Gesellschaftspolitische Themen im Fokus

Mathilde Monnier, eine von Frankreichs prägendsten Choreografinnen, bezieht in ihrem brandaktuellen Gruppenstück BLACK LIGHTS eine kompromisslose Position wider die alltägliche Gewalt gegen Frauen. Acht Tänzerinnen und Schauspielerinnen eignen sich darin zehn Texte von Autorinnen wie Siri Hustvedt, Fabienne Kanor und Grazyna Plebanek an, um ihren Ruf nach einem Ende dieser Gewaltkultur auf die Bühne zu bringen.

19 Produktionen aus Österreich

Christine Gaiggs DeSacre! in der Otto Wagner Kirche am Steinhof und Akemi Takeyas The Act of LemoDada im mumok hingegen sind nur zwei von insgesamt 19 Produktionen aus Österreich, darunter Uraufführungen von Anne Juren & Frédéric Gies, Elisabeth Bakambamba Tambwe und Luca Bonamore & Lau Lukkarila.

Das gesamte ImPulsTanz-Programm gibt es unter www.impulstanz.com.

Wir verlosen 2×2 Tickets für Mathilde Monnier / Otto Productions BLACK LIGHTS am 30. Juli um 19:00 im Volkstheater.