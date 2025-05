Von Vitásek bis Kulis: INTERMEZZO bringt Stars auf die Bühne

Was im kleinen Theater NIEDERMAIR begann, erreicht auch 2025 wieder seinen vorläufigen Höhepunkt auf der größten Bühne des Landes: Die Wiener Staatsoper wird vom 1. bis 12. Juli erneut zum Spielplatz der Kabarett- und Comedy-Elite.

INTERMEZZO, das Sommerfest des Humors, setzt seine Erfolgsgeschichte fort und feiert das Schöne, das Lustige und das Gemeinsame.

Großes Haus für große Namen

Die Liste der auftretenden Künstler*innen liest sich wie das „Who is Who“ der deutschsprachigen Kabarettszene: Andreas Vitásek, Hazel Brugger, Klaus Eckel, Alfred Dorfer und viele mehr lassen ihre besten Nummern in prächtiger Opernatmosphäre aufleben. Den Auftakt macht der Favoritner Vitásek mit einem maßgeschneiderten Best-of-Programm. Auch diesmal gilt: Jedes Lachen hilft, denn alle Erlöse fließen in den Erhalt des NIEDERMAIR.

Bühne frei für die nächste Generation

Erstmals sind 2025 auch Support-Acts fester Bestandteil des Festivals. Nachwuchstalente wie Ina Jovanovic, Michaela Obertscheider oder Julia Brandner geben vor den Stars ihr Können zum Besten – und zeigen, wie vielfältig und lebendig die heimische Szene ist. INTERMEZZO wird so zur Bühne nicht nur für große Namen, sondern auch für große Versprechen.

Highlights mit Tiefgang – Humor für Alle

Das Programm balanciert gekonnt zwischen Klamauk und Kommentar. Omar Sarsam philosophiert über das, was (noch) stimmt. Gery Seidl feiert sein 15-jähriges Bühnenjubiläum, Toxische Pommes seziert gesellschaftliche Absurditäten. Klaus Eckel, Lukas Resetarits und Thomas Stipsits liefern mit viel Witz und Scharfsinn Denkanstöße – humorvoll, aber nie banal.

Musik trifft auf Kabarett – Chilly Gonzales betritt die Opernbühne

Ein besonderer Akzent im Line-up ist das Konzert des kanadischen Entertainers Chilly Gonzales am 10. Juli. Mit seiner Mischung aus Virtuosität, Witz und musikalischer Extraklasse ist er der perfekte Crossover-Act für INTERMEZZO. Ein musikalisches Highlight, das Kabarettgrenzen spielend erweitert.

Ein Fest für Publikum und Branche

INTERMEZZO steht für mehr als nur Unterhaltung: Es ist ein Bekenntnis zur kulturellen Vielfalt, zur Förderung von Nachwuchs und zur Verbindung von Hoch- und Kleinkunst. In einer Zeit, in der vieles unsicher erscheint, bleibt eines gewiss: Das Lachen bringt uns zusammen. Und das in einer der eindrucksvollsten Kulissen Europas.

Das Programm im Überblick 01. Juli 2025: Andreas Vitásek | Ein Favoritner in der Oper – Support: Ina Jovanovic

02. Juli 2025: Omar Sarsam | STIMMT – Support: Salon Spontan

03. Juli 2025: Gery Seidl | Eine Runde Seidl – Support: Michaela Obertscheider

04. Juli 2025: Hazel Brugger | Immer noch wach – Support: Alex Stoldt

06. Juli 2025: Klaus Eckel | Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht – Support: Christina Kiesler

07. Juli 2025: Thomas Stipsits | Stinatzer Delikatessen. Quasi ein Best of – Support: Chrissi Buchmasser

08. Juli 2025: Toxische Pommes | Wunschlos unglücklich – Support: Romeo Kaltenbrunner

09. Juli 2025: Lukas Resetarits | GLÜCK – Support: Maria Muhar

10. Juli 2025: Chilly Gonzales | GONZO

11. Juli 2025: Alfred Dorfer | GLEICH – Support: Anna Mabo

12. Juli 2025: Gernot Kulis | Ich kann nicht anders – Support: Julia Brandner

Karten, Gewinnspiel und gute Gesellschaft

Wer dabei sein will, sollte schnell sein – die erste Ausgabe war 2024 restlos ausverkauft. Für Fans von Lukas Resetarits gibt es zudem einen besonderen Anreiz: Wir verlosen 5×2 Karten für den 9. Juli 2025 (Beginn: 19:30 Uhr)!