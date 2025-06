Internationaler Weltspieltag: Neue Spielideen von Ravensburger

Ganz nach dem Motto „Spielen verbindet“ präsentiert Ravensburger zur Feier des internationalen Weltspieltags am 11. Juni neue Spiele für Alt und Jung.

Der von der International Toy Library Association 1999 ins Leben gerufene Aktionstag macht seit nunmehr 26 Jahren auf die große Bedeutung des Spielens für die kindliche Entwicklung aufmerksam.

Die Sandburgen von Burgund

In der Kinderversion des legendären Spieleklassikers „die Burgen von Burgund“ kommt Königin Krabbe zu Besuch nach Burgund. Ihre Liebe zum Meer möchte sie mit den Tieren von Burgund teilen und veranstaltet ein großes Strand-Fest. Dafür dekorieren die Bewohner eifrig ihr Dorf und sammeln dabei Punkte. Finden sie die richtigen Dekorationen unter den Sandburgen der Königin? Dekorieren sie die passenden Geschäfte? Und wer entdeckt die Tiere der königlichen Gilde als Erster? Gewonnen hat, wer am Ende des Spiels die meisten Punkte und das Ansehen der Königin hat. In der Variante für Fortgeschrittene geht es um die Kronen von Königin Krabbe, die einem weitere Punkte und neue Fähigkeiten ermöglichen. Und mit der beiliegenden Erweiterung können erfahrene Strategen ab sieben Jahren sogar mit Spezialfähigkeiten experimentieren. Für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren für 29,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Elfer raus! 100 Jahre Jubiläumsedition

Seit 100 Jahren bringt Elfer raus! auf unterhaltsame Weise Generationen zusammen. Zum Jubiläum gibt es eine limitierte Sonderausgabe im modernen, stilvollen Design: Sowohl die praktische Magnetbox als auch die Spielkarten sind hochwertig veredelt. Zahlenkarten clever anlegen, die anderen blockieren – Elfer raus! ist DER unterhaltsame Kartenspiel- Klassiker mit einfachen Regeln für die ganze Familie. Zur Feier des Jubiläums enthält das handliche Spiel sechs exklusive Sonderkarten für drei neue Spielvarianten. Für zwei bis sechs Spieler ab sieben Jahren für 10,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Gloomies

„Gloomies“ sind kleine Wesen aus einer fernen Galaxie, die bunte Blumen lieben. Beim gleichnamigen Ravensburger Familienspiel schlüpfen bis zu vier Spieler im Dunkel der Nacht in die Rollen von Garten-Gloomies und pflanzen strahlende Blüten. So wird die Spielschachtel zum galaktischen Blumenbeet. In der zweiten Spielhälfte steht dann die Blumenernte an. Wer hat den grünsten Daumen und sammelt die prächtigste Blütenpracht? Für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren für 39,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.