IRISH CELTIC – THE SPIRIT OF IRELAND im Februar in der Stadthalle

Irland, das Land der grünen Hügel, mystischen Landschaften und einer lebendigen kulturellen Tradition, bringt mit „Irish Celtic“ eine mitreißende Show auf die Bühne.

Fantastische irische Tanz-Choreografien, begleitet von einer hervorragenden Liveband, versprechen einen ausgelassenen Abend voller Lebensfreude und herzlicher Gastfreundschaft.

Liveband sorgt für Gänsehaut

Die Magie dieser Vorstellung liegt nicht nur in den atemberaubenden Stepptanz-Choreografien, sondern auch in der authentischen musikalischen Begleitung. Eine fünfköpfige Liveband entführt das Publikum in die Welt der traditionellen Irish Folk-Musik, von märchenhaften Melodien bis hin zu mitreißender Tanzmusik. Alles wird live präsentiert, was die Atmosphäre des Abends noch intensiver und unvergesslicher macht.

Paddy in der Hauptrolle

Das Herzstück des Spektakels ist Paddy, der charmante Gastgeber, der sein Pub, das Irish Celtic, zum Ort einer ausgelassenen Zusammenkunft macht. Hier verschmelzen fesselnde Erzählfreude und mitreißende irische Livemusik zu einem einzigartigen Erlebnis. Paddy lädt das Publikum ein, in die jahrtausendealte Tradition von Tanz und Musik einzutauchen, die das wahre Lebenselixier Irlands repräsentiert.

IRISH CELTIC – THE SPIRIT OF IRELAND 23. und 24. Februar 2024, 20 Uhr

Wiener Stadthalle/Halle F



Kartenvorverkauf:

www.oeticket.com, www.wien-ticket.at