Ivan Marchuk: Die Wahrheit der Kunst in bewegten Zeiten

Widerstand mit dem Pinsel – eine Hommage an den unbeugsamen Geist eines ukrainischen Künstlers

Ivan Marchuk, einer der bedeutendsten Künstler der Ukraine, ist nicht nur ein Meister der Malerei – er ist ein unbeirrbarer Wahrheitssucher. Seit Jahrzehnten trotzt er dem politischen Druck, dem ideologischen Diktat, dem Versuch, Kunst zum Sprachrohr der Macht zu machen. Und auch mit 89 Jahren ist sein Pinsel noch immer scharf – als Werkzeug der Aufklärung, des Ausdrucks und der Menschlichkeit.

„Sag mir die Wahrheit“ – Kunst, die hinsieht

In seiner bislang größten Einzelausstellung mit dem Titel „Sag mir die Wahrheit“ zeigt Marchuk rund 400 Werke, die alle Schaffensperioden seines Lebens umfassen – ein immersives Erlebnis, das vom 2. bis 12. Mai 2025 in der Aula der Wissenschaften zu sehen ist. Die Ausstellung ist ein Statement: Marchuk fordert die Besucher auf, sich mit dem auseinanderzusetzen, was uns als Gesellschaft zusammenhält – Gefühle, Empathie, das Miteinander. Seine Kunst lädt ein zum Nachdenken, zum „Nachspüren“ und zum Hinterfragen dessen, was wir für selbstverständlich halten.

Gerade in einer Zeit, in der Wahrheit immer mehr zur Verhandlungssache wird, in der sich sogar scheinbar unumstößliche Fakten aufzulösen scheinen, ist Marchuks Werk aktueller denn je. Am Beispiel seines Heimatlandes Ukraine wird sichtbar, wie fragil Konsens und Wirklichkeit geworden sind – und wie notwendig künstlerischer Widerstand ist.

Eine Stiftung für die Ewigkeit

Mit dem Start der Ivan Marchuk gemeinnützigen Privatstiftung Anfang 2025 wird ein weiterer Meilenstein gesetzt. Sie sichert rund 310 Werke dauerhaft für die Öffentlichkeit und ermöglicht zukünftige Ausstellungen – eine Hommage an einen Künstler, der sein Leben nie dem kommerziellen Erfolg, sondern dem kulturellen Erbe gewidmet hat.

Marchuk lebte stets bescheiden, fast asketisch. Er verkaufte kaum Werke – nicht aus Arroganz, sondern aus der Überzeugung, dass Kunst allen gehören sollte. Diese Haltung verleiht seinem Werk eine Tiefe und Ehrlichkeit, die heute selten geworden ist.

Ein besonderer Gewinn

Zur Feier dieser besonderen Ausstellung wird ein exklusiver, vom Künstler handsignierter Druck eines seiner seltenen Werke verlost – eine einmalige Gelegenheit, ein Stück Marchuk nach Hause zu holen.